Vize-Chef (noch) nicht gefunden

Nach dem sonntäglichen Gottesdienst mit Taufe der kleinen Noemi, folgten etwa 50 Gläubige der Einladung zur anschließenden Versammlung der evangelischen Kirchengemeinde in Edingen. Zentrales Thema war die Wahl des Vorsitzenden und des Stellvertreters. Zur Wahlleiterin wurde Petra Ihrig bestellt. In öffentlicher Wahl wurde die bisherige Vorsitzende, Gisela Grass, einstimmig wiedergewählt. Sie bedankte sich für das Vertrauen: „Ich werde mir weiter Mühe geben“.

Da der bisherige Stellvertreter Werner Lieberknecht aus persönlichen Gründen zurücktrat, musste ein Nachfolger gesucht werden, was in der Versammlung allerdings nicht gelang. Keiner der Anwesenden stelle sich zur Wahl. Gisela Grass wünschte sich daher, dass bis zur nächsten Gemeindeversammlung in diesem Jahr, sich jemand zur Verfügung für dieses Amt stellt.

Der Bericht des Kirchengemeinderates wurde von der Vorsitzenden Birgit Monsler vorgetragen: „Im vergangenen Jahr hat sich in unserer Gemeinde viel bewegt und nach der konstituierenden Sitzung im Januar wurden zur Arbeitsverteilung verschiedene neue Ausschüsse gegründet“. Und Monsler bat um Geduld: „Sämtliche Ausschüsse und der neue Kirchengemeinderat befinden sich zur Zeit noch in der Findungsphase. Große Ergebnisse können wir daher noch nicht aufweisen, aber viele kleine Projekte (Restaurierung der Turmuhr, Entrümpelung des Abstellraumes, der „Kammer des Schreckens“, Neugestaltung der Gartenanlage) wurden in Angriff genommen“. Sehr erfreut zeigte sie sich über viele positive Rückmeldungen aus der Gemeinde.

Zum Neubau des Gemeindehauses konnte Birgit Monsler – in Vertretung von Wolfgang Ding – nur wenig berichten. Der Bauantrag wurde Mitte Januar im Rathaus eingereicht. Der Kirchengemeinderat ist nun in Erwartung der Baugenehmigung, die schnellmöglichst kommen soll. Der bisherige Architekt wird das Projekt auch weiter betreuen.

Gemeindefest am 28. Juni

Weiterer Punkt war die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kirche. Da die Kirche nicht der Betreiber sein wird, soll das Kirchendach sozusagen verpachtet werden, was wiederum Einnahmen verspricht. Die Statik des Daches wird zur Zeit geprüft. „Aber ganz sicher ist die ganze Sache noch nicht“, sagte Birgit Monsler.

Bei der Vorstellung geplanter Aktionen steht das Gemeindefest am 28. Juni im Vordergrund. „Die Planungen laufen schon an“, berichtet Vorsitzende Grass. Anfragen kamen zum Gemeindebrief , „ob der auch in Papierform zum Mitnehmen“ machbar sei. Gesucht wird nun eventuell eine Person, die den Druck und Vertrieb des Gemeindebriefes koordiniert. Zur Weihnachtsaktion 2020 sucht Katharina Sacherer Ideen für die Weihnachtskrippe und Mitwirkende zum Socken stricken als Spende für Bedürftige. Gisela Grass schloss die atmosphärisch gute Versammlung: „Die Zusammenarbeit Kirchengemeinderat und Gemeinde ist im Moment richtig schön“. mic

