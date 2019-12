Volkshochschule will mehr Personal

Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen wird das Personal für ihre Volkshochschule (VHS) möglicherweise deutlich aufstocken. Das sieht ein Vorschlag der Verwaltung für die letzte öffentliche Sitzung des Gemeinderates in diesem Jahr vor.

Derzeit ist der Leiter der VHS, Hermann Ungerer, mit nur fünf Wochenstunden auf Minijob-Basis beschäftigt. Außerdem gibt es eine Verwaltungsfachkraft (17 Wochenstunden). Nach Feststellung des Leiters kann die VHS auf der bisherigen Basis und mit Blick auf „VHS 2022“ die Arbeit künftig nicht mehr leisten. Diese Konzeption sieht unter anderem eine Zertifizierung sowie eine hauptamtliche Leitung vor. Den aktuellen Personalaufwand beziffert die Gemeinde auf 31 000 Euro pro Jahr. Durch die vorgeschlagene Neuregelung würde er verdoppelt.

Aktuell bietet die VHS in Edingen-Neckarhausen in allen sechs geforderten Sparten (Gesellschaft, Kunst und Kultur, Gesundheit, Sprachen, Junge VHS, Beruf und Computer) Vorträge, Workshops, Kurse und Veranstaltungen an. 2019 gab es insgesamt 177 Kurse sowie geschätzt 840 Teilnehmer. Vor zehn Jahren waren es noch noch deutlich weniger, nämlich 57 Kurse mit 470 Teilnehmern, wie aus der Vorlage hervorgeht.

In der Gemeinde Heddesheim zählte die VHS im laufenden Jahr 242 Kurse mit 2432 Teilnehmern. Die Personalausgaben lagen hier bei rund 26 000 Euro, der Zuschussbedarf bei rund 11 000 Euro. In Ladenburg und Ilvesheim ist die Volkshochschule auf Basis eines Vereins organisiert. Dort schießt die Stadt Ladenburg jährlich 60 000 Euro zu, die Gemeinde Ilvesheim zahlt 10 000 Euro. In Schriesheim trägt die Stadt ein Defizit von 140 000 Euro.

Umgerechnet auf die Zahl der Teilnehmer, liegt der Zuschussbedarf in den einzelnen Kommunen sehr weit auseinander. Während es in Heddesheim weniger als fünf Euro sind, zahlen Ladenburg und Ilvesheim etwa 20 Euro pro Kopf drauf. In Edingen-Neckarhausen liegt das Defizit (45 000 Euro) schon jetzt bei mehr als 50 Euro je Teilnehmer.

Nach einer Volkshochschul-Statistik des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung (Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen) wurden 2017 bundesweit 689 Volkshochschulen hauptberuflich geleitet, das entspricht einem Anteil von 78 Prozent. Vier Fünftel der 194 nebenberuflich geleiteten sind demnach kleinere Einrichtungen mit unter 5 000 Unterrichtsstunden.

