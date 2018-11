Vom Musical-Fieber erfasst

In der dunklen und kalten Jahreszeit erinnert man sich gerne an die Blütenpracht des Sommers. Die Abschlussveranstaltung des Blumenschmuckwettbewerbs ist eine solche Gelegenheit, bei der Pflanzenfreunde für ihren Beitrag zur Ortsverschönerung gedankt wird. Im Wechsel zwischen den Ortsteilen war dieses Mal Edingen an der Reihe. In der Pestalozzihalle wartete neben einem Meer an Topfpflanzen als Lohn der Mühen auch ein unterhaltsames Programm auf die zahlreichen Preisträger.

Zu Beginn begrüßte Wolfgang Ding als Vorsitzender des Kultur- und Heimatbundes Edingen-Neckarhausen, die Besucher. „Bereits zum 55. Mal wird der Heimatabend in Verbindung mit der Abschlussveranstaltung des Blumenschmuckwettbewerbs organisiert“, wies Ding auf das kleine Jubiläum hin. Die Blumenschmuckwettbewerbe unter dem Motto „Unser Dorf soll schöner werden“ seien ebenfalls schon vor über 50 Jahren in Edingen und auch in Neckarhausen ins Leben gerufen worden.

Beitrag zur Ortsverschönerung

„Grünende und blühende Pflanzen an Fenstern, Balkonen, Vorgärten sowie die Fassadenbegrünung tragen ganz entscheidend zur Ortsverschönerung bei“, betonte er und fügte an: „In diesem Jahr mit seinem „Jahrhundertsommer“ hatten die Pflanzenfreunde besonders viel Arbeit im grünen Bereich gehabt.“ Man registriere zwar, dass Vorgärten, Blumenkästen und Grün mitunter verschwunden oder einem Stellplatz und Steingarten gewichen seien aber es zeigten sich auch positive Ansätze im kleineren Rahmen, mit denen man ebenfalls einen Beitrag zur Ortsverschönerung leiste, sagte Ding weiter und ergänzte: „Auch diese Bemühungen wollen wir hervorheben und mit einem Blumenpreis anerkennen.“

Den Worten der Anerkennung und des Dankes schloss sich Bürgermeister-Stellvertreter Stephan Kraus-Vierling an. Er würdigte ferner die Arbeit der Bewertungskommission, deren Mitglieder in mehreren Bezirken unterwegs waren. In diesem Jahr seien auf diese Weise 764 Preisträger in Sachen Blumen- und Grünschmuck ermittelt worden. Darüber hinaus hegten und pflegten 80 ehrenamtliche Pflanzenpaten Pflanzbeete und -kübel im öffentlichen Verkehrsbereich. Als bekennender Baumfreund regte Kraus-Vierling an, künftig auch Bäume in den Fokus zu nehmen. Sie verschönerten das Ortsbild und verbesserten Klima und Luft.

Was danach kam war wahrlich keine Luftnummer. Das Sängerinnen-Duo Patricia Kain und Felicitas Hadzik gastierte mit seinem Programm „Musical-Fieber“ in der Pestalozzihalle. Die stimmgewaltigen Ladys hatten „Big Spender“ ebenso im Griff wie den „Mackie Messer“ aus der Dreigroschen-Oper. Weiter ging es mit Udo Jürgens, der bekanntlich „noch niemals in New York“ war und „bitte mit Sahne“ als musikalischem Schlagobers. Da stimmte auch schon mal das Publikum mit ein. „Die Fischerchöre wären jetzt platt vor Neid“, kommentierten die Stars auf der Bühne, die ihren Auftritt mit Musical Highlights ausklingen ließen.

Bilder über den Neckar

Buchstäblich alles im Fluss war auch bei der Bilderschau der Fotogruppe zum Thema „Der Neckar, eine Bildergeschichte von der Quelle bis zur Mündung.“ Die Dokumentation hatte Rainer Ludat zusammengestellt. Sie beinhaltete historische Abbildungen sowie herrliche Impressionen vom Fluss, der sich auch als hochwasserführender „wilder Geselle“ präsentierte und dessen Reise gereimt endete: „Mich ziehts hinab zum Rheine und fließe mit ihm fort.“

