Von Adlerauge bis Zukunftswerkstatt

Fünfeinhalb Stunden lang hat der Gemeinderat von Edingen-Neckarhausen vergangene Woche getagt. Trotz der umfangreichen Tagesordnung war es nicht die letzte Sitzung vor der Kommunalwahl am 26. Mai. „Wir werden den Reservetermin nutzen und am 15. Mai noch einmal tagen“, kündigte Bürgermeister Simon Michler an. Aber auch in der jüngsten Sitzung gab es eine Reihe von Beschlüssen und Informationen für die Bürger.

Tenniszentrum: Der Neubau des Tenniszentrums am Sport- und Freizeitzentrum der Gemeinde kommt zügig voran. Noch im Sommer sollen die ersten Aufschläge auf den Spielfeldern erfolgen. Die Gemeinde hat die Investitionen getragen, der aus dem TC Grün-Weiß hervorgegangene 1. Tennisclub Edingen-Neckarhausen soll sich um die Unterhaltung kümmern. Der Abschluss eines entsprechenden Mietvertrages wurde allerdings zurückgestellt. Es gebe noch Klärungsbedarf, hieß es aus den Reihen des Gemeinderates.

Zukunftswerkstatt: Ursprünglich sollte das in der Zukunftswerkstatt erarbeitete Leitbild für die Gemeinde bereits Ende vergangenen Jahres vorgestellt werden, doch die Präsentation hatte sich mehrfach verzögert. Nunmehr plant Bürgermeister Simon Michler die Vorlage für Juni oder Juli. „Inhaltlich ist alles seit ein paar Wochen fertig“, sagte er. Anfang Mai treffe sich die Steuerungsgruppe noch einmal, um „den Haken dranzumachen“.

Biologische Vielfalt: Einem Beitritt der Gemeinde zum „Bündnis Biologische Vielfalt“ steht der Gemeinderat grundsätzlich positiv gegenüber. Die von der Offenen Grünen Liste vorgeschlagene Mitgliedschaft würde nach Angaben von Gemeinderat Thomas Hoffmann 150 Euro jährlich kosten. „Wir sind ja schon ganz toll im Naturschutz, aber das wäre ein weiterer Baustein“, betonte Hoffmann.

LED-Beleuchtung: Nach den Straßenlaternen soll nun auch die Beleuchtung in den kommunalen Hallen auf die energiesparende LED-Technik umgestellt werden. Der Gemeinderat hat den Auftrag für die Umrüstung der Werner-Herold-Sporthalle und der Pestalozzi-Turnhalle in Edingen für insgesamt rund 140 000 Euro an die Netze BW in Ettlingen vergeben. Die Arbeiten sollen während der Sommerferien ausgeführt werden, um den Sportbetrieb nicht zu behindern. Gegenüber der Kostenschätzung steigen die Ausgaben um rund neun Prozent. Dies führt Bürgermeister Michler auf allgemeine Preissteigerungen am Bau zurück. Gleichzeitig soll auch das Dach der Herold-Halle abgedichtet werden.

Digitalfunk: Die Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr werden mit Digitalfunk ausgestattet. Die Umrüstung kostet rund 90 000 Euro. Der Gemeinderat billigte die Auftragsvergabe an die Firma Schollmeier in Mannheim. „Für uns war es ein Erlebnis, wie rasant sich die Technik innerhalb kurzer Zeit entwickelt hat“, sagte Kommandant Stephan Zimmer und äußerte sich kritisch zu dem Verfahren: „Das THW hat seit Jahren Digitalfunk, man hätte das nur bundesweit übernehmen müssen.“ Stattdessen führe jedes Bundesland sein eigenes System ein. Der Digitalfunk kommt ausschließlich in den Fahrzeugen zum Einsatz, die Einsatzkräfte sind weiterhin mit analogem ausgestattet.

Hundewiesen: Die Anlegung von Hundewiesen in der Gemeinde stößt im Gemeinderat grundsätzlich auf Zustimmung. Auf Antrag der Fraktion der Unabhängigen Bürgerliste (UBL/FDP-FWV) hat das Gremium die Verwaltung mit weiteren Prüfungen beauftragt. Bereits bei der Planung des „Schönen Wegs“ im Jahr 2014 seien entsprechende Überlegungen angestellt worden, jedoch an der Unteren Naturschutzbehörde gescheitert. Die Antragsteller machten in der Sitzung noch einmal deutlich, dass es nicht um Hundeklos gehe, sondern um Wiesen, auf denen Hunde und ihre Herrchen spielen können.

Eagle Eye: Mit Bildern aus der Luft arbeitet das System Eagle Eye (Adlerauge), um den Straßenzustand zu erfassen. 68 000 Euro hat die Gemeinde dafür investiert, deshalb solle dem Gemeinderat nun das Ergebnis öffentlich präsentiert werden, forderte Thomas Hoffmann (OGL). Das Büro wolle dafür 1000 Euro, gab Bürgermeister Michler zu bedenken. „Dafür bekommen wir 1,50 Meter mehr Pflaster“, rechnete Bauamtsleiter Dominik Eberle vor.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.04.2019