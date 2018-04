Von der Poststation zum Schloss

Anzeige

Was für ein schönes Plätzchen hatte sich unser „MM“-Osterei da ausgesucht: Es gilt als eine der schönsten Parkanlagen der Region und lockte auch über die Ostertage wieder viele Spaziergänger. Der Schlosspark der Grafen von Oberndorff in Neckarhausen. Genau genommen war nach der dortigen Orangerie gefragt.

Auf rund drei Hektar erstreckt sich eine grüne Oase im alten Ortskern von Neckarhausen, die mit ihrem artenreichen Baumbestand, den Wiesentälern und Blickachsen zum Verweilen und Spazierengehen einlädt. Dabei gibt es nicht nur was fürs Auge, sondern auch für die Ohren. Ein regelrechtes Papageienkonzert ertönt im Park, denn er ist seit vielen Jahren auch Heimat von Hunderten von Alexandersittichen. Der Verein der Schlossparkfreunde hat sich der Erhaltung und Pflege dieser schönen Anlage verschrieben. Und natürlich investiert die Gemeinde regelmäßig Geld in das Anwesen.

Das heutige Schloss hat seinen Ursprung in der alten Thurn- und Taxis’schen Posthalterei, wie die Gemeinde in einer Broschüre über das Bauwerk und seine Umgebung schreibt. Diese Poststation bestand seit mindestens 1634, wahrscheinlich sogar ab 1614 in Neckarhausen. Damals wurde eine zwischen Rheinhausen bei Speyer und Frankfurt verlaufende Postroute eröffnet. Der Postverkehr ging in Neckarhausen mit der Fähre über den Neckar. 1667 beschloss der Rat der Stadt Mannheim, dass der Stadtbote Lorenz Gilles wöchentlich zweimal Briefe und Pakete von Neckarhausen abzuholen und dorthin zu schaffen habe. Posthalter von Neckarhausen waren Hans Philipp Kleinklos, Hans Jakob Fillbrunn, dessen Nachkommen Alexander (Sohn) Hans Georg Fillbrunn (Enkel) sowie später Johann Michael Susmann. Er bekleidete von 1687 bis 1727 das Amt des Schultheißen von Neckarhausen. Außerdem war er Gastwirt, Viehhändler und Geldverleiher. 1699 wurde die Posthalterei in Neckarhausen aufgelöst und nach Mannheim verlegt.