Von Sylt an den Neckarstrand

Die Französin Areewan Val (22) will Deutschland, die Deutschen, deren Kultur und Sprache kennenlernen. In den kommenden zwölf Monaten wird sie dafür reichlich Zeit haben. Denn sie absolviert ein Jahr im deutsch-französischen Freiwilligendienst. Ihren Arbeitsmittelpunkt hat sie im Plouguerneau-Haus in Neckarhausen, der Schaltzentrale der deutsch-französischen Freundschaft mit der bretonischen

...