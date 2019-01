Von Wochenmarkt bis Insektenhotel

Seite für Seite hat der Verwaltungsausschuss des Gemeinderates von Edingen-Neckarhausen den Entwurf des Etats für 2019 durchforstet. Den Rotstift setzten die Mitglieder unter anderem bei Maßnahmen zur Straßensanierung an. Viele Positionen wurden hinterfragt, letztlich blieben die allermeisten jedoch unverändert. Wir haben einige der Diskussionspunkte zusammengefasst.

Klimaschutz: Die Gemeinde unterstützt Bürger, die ihr Haus mittels Thermografie auf mögliche Schwachstellen in der Wärmedämmung untersuchen wollen. 50 Euro schießt die Gemeinde je Untersuchung zu, 69 Euro müssen die Verbraucher draufzahlen.

Natur: 35 000 Euro könnten in das Projekt „Natur nah dran“ fließen, wenn es dafür Zuschüsse gibt. Denkbar sind Fördermittel in Höhe von 15 000 Euro. „Wenn nicht, dann geben wir nichts aus“, versicherte Bürgermeister Michler.

Schädlinge: 25 000 Euro steckt die Gemeinde in die Schädlingsbekämpfung, doppelt so viel wie im vergangenen Jahr. Unter anderem geht es dabei um Ratten sowie um Schnaken in der Enklave Edinger Ried. Geänderte gesetzliche Vorgaben werden als Begründung für die Mehrausgaben genannt.

Dachsanierung: 170 000 Euro sollen in die Sanierung des Dachs der Werner-Herold-Halle fließen, weitere 63 000 Euro in die Umrüstung auf LED-Beleuchtung. Thomas Hoffmann von der OGL hätte gerne Photovoltaik auf dem Dach gesehen, doch dies scheitert nach Angaben von Raimund Hartmann vom Bauamt an den vorhandenen Lichtkuppeln.

Straßenbeleuchtung: Weitere 400 000 Euro sind vorgesehen, um die Straßenbeleuchtung auf LED umzurüsten. Als es ums Einsparen ging, wollte Thomas Zachler (SPD) hier ansetzen, zog seinen Antrag mangels Unterstützung aber wieder zurück.

Wochenmarkt: 500 Euro Einnahmen im Unterabschnitt Märkte ließen den Ausschuss aufmerken. Ob an eine Ausweitung des Marktes auf dem Messplatz gedacht sei, wollte Dietrich Herold (UBL) wissen. Gerhard Fischer von der Verwaltung musste ihn enttäuschen. Der Einnahmeansatz sei für eine mögliche Nachfolgeveranstatung der Leistungsschau des Bundes der Selbstständigen gedacht. „Man kann das auch offensiv angehen“, regte Herold gleichwohl an.

Friedhöfe: Weil die Dächer der Friedhofskapellen undicht sind, müssen sie saniert werden. 160 000 Euro stehen dafür im Etat. Sie lassen die Kostendeckung im Bestattungswesen vorübergehend auf rund 50 Prozent sinken, wie Hans Stahl vorrechnete. „Wir haben die ganze Zeit geflickt, aber die Ziegel sind fertig“, unterstrich Raimund Hartmann vom Bauamt die Notwendigkeit der Sanierung.

Öffentlicher Nahverkehr: Ein Ärgernis sprach Lukas Schöfer (CDU) an, nämlich die hohen Ausgaben der Gemeinde für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Rund 1,2 Millionen Euro zahlt die Kommune jährlich. Der Vertrag läuft in drei Jahren ab. Dann will die Gemeinde erneut über das umstrittene Abrechnungsmodell verhandeln. „Der 10-Minuten-Takt bringt die Leute zum Umsteigen“, rechtfertigte Dietrich Herold die Ausgaben. Rund 20 Prozent der Einwohner nutzten die Züge der RNV-Linie 5 regelmäßig.

Datensicherheit: Gleich an mehreren Stellen des Etats finden sich Mittel für die Software „RegiSafe“. Nach Angaben des Anbieters wird dieses Managementsystem heute bereits bundesweit von rund 1 500 öffentlichen Verwaltungen genutzt. Es diene dem Kontakt zwischen den Behörden und solle gegen Zugriffe von außen schützen, hieß es zur Erläuterung.

Insektenhotels: Normalerweise stehen im Vermögenshaushalt die großen Investitionen. Für Aufmerksamkeit sorgte aber eine Position von 6000 Euro für Nisthilfen am Rathaus in Edingen und am Schloss in Neckarhausen. „Die Dinger gibt es schon für 49 Euro“, erklärte Thomas Zachler (SPD). Oder sogar umsonst, wie sein Kollege Helmut Koch (UBL) einwarf, beispielsweise über Stiftungen: „Dann muss man sie nur noch aufhängen.“ Kämmerer Manfred Kettner kündigte daraufhin an, die Position aus dem Vermögenshaushalt zu streichen: „Sonst muss ich sie am Ende noch abschreiben.“

Fibernet: Das schnelle Internet des Kreises (Fibernet) lässt trotz Haushaltsansätzen weiter auf sich warten. „Meine Verbindung ist immer noch schauderhaft“, reklamierte Thomas Hoffmann (OGL). Da war er sich mit Bürgermeister Michler einig: „Meine auch.“ hje

