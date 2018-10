Vorfreude auf den Umzug

„Wir sind froh, dass wir mit den Arbeiten schon so weit fortgeschritten sind. Die Helfer sind motiviert, und der Verein ist dankbar für die Unterstützung.“ Kälble-Vorsitzender Stefan Specht zieht eine positive Zwischenbilanz was die Umbau- und Sanierungsarbeiten am neuen Vereinsheim betrifft. Bekanntlich müssen die Karnevalisten ihr bisheriges Domizil, das im kleinen Hofgebäude des früheren Konfirmandensaals untergebracht war, räumen. Auf dem Gelände plant die evangelische Kirchengemeinde Edingen den Bau eines neuen Gemeindehauses.

Um nicht ohne Bleibe dazustehen, nahmen die Kälble das Angebot der Kommune zum Umzug in die nie ganz fertiggestellte Unterkunft des Brieftaubenzuchtvereins „Einigkeit“ Neckarhausen an. „Zunächst sahen wir das Ganze mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Schließlich investierten wir auch in das bisherige Vereinsheim viel Arbeitskraft, aber unser künftiges Domizil verfügt über mehr Platz“, konstatierte Elferratspräsident Kevin Hockenberger und fügte an: „Wir freuen uns schon mega auf den Umzug im Frühjahr.“

Die Kommune bezuschusst den Wechsel vom Oberdorf in die neue, nahe der Kleintierzuchtanlage gelegene Unterkunft mit einer Ausgleichszahlung in Höhe von 50 000 Euro. „Die Summe wird aber nicht reichen, wir werden auch aus eigener Kasse etwas beisteuern müssen“, ist Hockenberger überzeugt.

Zwar wird bis auf die Elektrifizierung fast alles in ehrenamtlicher Eigenarbeit gestemmt, doch alleine schon die Materialkosten dürften den Zuschuss übersteigen. „Zum Glück haben wir etliche Handwerker verschiedener Fachrichtungen im Verein, so dass wir diesbezüglich gut aufgestellt sind“, freut sich Hockenberger über die Kostenersparnis. Er selbst ist beispielsweise Heizungstechniker und sorgt als Fachmann für den baldigen Einbau einer modernen Holzpellet-Heizung. „Die ist dann über eine App vom Handy aus steuerbar, das hilft beim Energiesparen“, betont er.

Zu Letzterem tragen auch die neuen, gut isolierten Fenster bei. Doch bis im Kälble-Heim heimelige Wärme einzieht, dauert es noch ein wenig. „Das ehemalige Domizil der Taubenzüchter war ja nicht viel mehr als ein Rohbau, der vermutlich weitgehend ungenutzt in die Jahre gekommen ist“, erklärte Hockenberger. Zwischenzeitlich hat man im Hauptraum eine neue Decke eingezogen, diverse Durchbrüche zugemauert und einen barrierefreien Haupteingang geschaffen. Um die Fläche zu erweitern, wurde außen zudem ein Anbau erstellt, in dem nach Fertigstellung unter anderem eine Teeküche untergebracht wird. „Dass wir ein wenig unserem Zeitplan hinterherhinken, lag auch am langen Warten auf die Baugenehmigung. Es hat echt gedauert, bis wir unseren Roten Punkt zur Baufreigabe vom Landratsamt bekamen. Die Behörde war zunächst davon ausgegangen, dass wir im neuen Vereinsheim eine Art Gaststätte installieren wollten, dem ist natürlich nicht so“, versichert der Elferratspräsident.

„Närrischer“ Großeinsatz

Für die Besucher wird nur auf „kleiner Flamme“ gekocht, dazu zählt das Spargelessen, während beim Kälble-Schlachtfest der Kessel sowieso im Freien dampft. Um Gerätschaften und Utensilien unterbringen zu können, wurde an die beiden vorhandenen Garagen zusätzlich ein Anbau gesetzt, der jetzt schon genutzt wird. Zuvor hatte man die alten Taubenschläge abgerissen und eine Menge Unrat entsorgt.

Bei den Abbrucharbeiten gab es auf der Baustelle buchstäblich einen „närrischen“ Großeinsatz. Dazu waren rund 40 Mann von den befreundeten Karnevalsvereinen am Unteren Neckar als Helfer nach Edingen gekommen. Demnächst wird übrigens das noch vorhandene Brieftauben-Vereinsschild am Tor durch das Kälble-Emblem ersetzt. „Es ist in Arbeit“, versichert der Elferratspräsident.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.10.2018