Vorsitzender bleibt im Amt

„Wir haben zwar kein großes Programm, aber wir sind präsent.“ Diese Feststellung traf Stephan Kraus-Vierling als wiedergewählter Vorsitzender der Ortsgruppe Edingen-Neckarhausen des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschlands (BUND) bei der Jahreshauptversammlung. Dass sich der BUND insbesondere auch als Bindeglied zwischen den verschiedenen Natur- und Umweltinitiativen am Ort sieht, wurde auch bei der Versammlung deutlich, an der Vertreter von NABU, Ökostromer und Repair-Cafe als Gäste teilnahmen.

Rund zehn Mitglieder und Interessierte hatten sich im Gruppenraum der Praxis von Anne Rinklin versammelt. In seinem Jahresrückblick erinnerte Kraus-Vierling daran, dass die BUND-Ortsgruppe 2008 als „kleines Flämmlein“ weitergeführt worden sei. „Wir halten das Ganze am Laufen und uns damit alle Optionen offen“, erklärte der Vorsitzende. Zwischenzeitlich hätten sich in Sachen Natur- und Umweltschutz weitere Vereine und Initiativen in der Gemeinde formiert, so dass sich eine Zusammenarbeit anbiete.

Rückblickend erinnerte der Ortsgruppen-Chef an die Teilnahme des BUND an der Pflanzenbörse sowie an die Uferreinigung mit der Ilvesheimer Naturwartin Regine Kalkoffen in der Altneckar-Schleife. Durch seine regelmäßige Berichterstattung im Amtlichen Mitteilungsblatt informiert Kraus-Vierling zudem über relevante Natur- und Umweltthemen mit lokalem und regionalem Bezug. „Das ist eine ganz tolle Sache, dass unter unserem BUND-Logo immer etwas lesenswertes steht“, lobte Christina Reiß.

Kraus-Vierling macht nicht nur als Verfasser der Berichte, sondern auch als Vorsitzender weiter. „Hat jemand den Wunsch Stips Kraus-Vierling auf dem Chefposten abzulösen?“, fragte Herbert Henn als Wahlleiter.

Info-Stand bei Pflanzenbörse

Nachdem die Versammlung mit ihrem bisherigen Vorsitzenden wunschlos glücklich war, wurde er einstimmig in seinem Amt bestätigt. Über die positive Kassenlage informierte im Anschluss Ursula Gerke-Schmitt. Seitens der Kassenprüfer bescheinigten Christina Reiß und Jutta Rinklin eine einwandfreie Kassenführung. Geld gab der BUND für eine Bildtafel, im Rahmen des von Herbert Henn initiierten „Neckarlehrpfads“ aus. Sie zeigt den Eisgang von 1784 und seine katastrophalen Folgen für Neckarhausen.

Etwas zu sehen gab es aber auch bei der Jahreshauptversammlung. Schon traditionell verknüpft der BUND-Chef die Versammlung mit einem Lichtbildervortrag. Die Aufnahmen zeigten unter anderem die innerörtliche Entwicklung von Edingen-Neckarhausens mittels Luftaufnahmen. Zu sehen waren auch Impressionen vom Luftverkehr über der Kurpfalz. Angefangen von Flugzeugen über Vögel bis hin zu Insekten hatte so manches abgehoben.

Als bekennender Baumfreund war Kraus-Vierling zudem in seinem grünen Element und warb für den Erhalt alter Bäume mit den Worten: „Man muss ihnen helfen, sie stützen und vor allem muss man sie mögen“. Bei der Pflanzenbörse am 18. Mai im Neckarhäuser Schlosshof sind BUND und NABU wieder an einem gemeinsamen Info-Stand vertreten. Erstmals wird es auch einen Flohmarkt des Repair-Cafes geben. „Mit allem was einen Stecker hat“, kündigte Herbert Henn schon einmal an.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.03.2019