Vorstand einstimmig im Amt bestätigt

„Der große Zuspruch zeigt das Interesse an unserem Verein und den Zusammenhalt unserer Mitglieder“, konstatierte der Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Neckarhausen, Kurt Birkhof. Er durfte sich bei der Jahreshauptversammlung in der Viktoria-Gaststätte über ein „volles Haus“ freuen. Knapp die Hälfte des 113 Mitglieder zählenden Vereins nahm an der Versammlung teil.

„Bei unseren Vorstandssitzungen haben wir uns über die Ausgestaltung des Gartenjahres Gedanken gemacht“, ließ Birkhof wissen. Neben diversen Schneidkursen an denen auch Nichtmitglieder teilnehmen können, hatte sich der Verein an der Pflanzenbörse im Schlosshof beteiligt. „Unser Stand war gut besucht, zur Freude unseres Schatzmeisters florierte der Verkauf mit Ablegern quer durch den Garten“, berichtete Birkhof.

Der zum zweiten Mal durchgeführte „Tag der offenen Gartenpforte“ bei Vorstandsmitglied Gerd Erny hatte ebenfalls großen Zuspruch gefunden. Gut angenommen wurde auch der erstmalige Beitrag des Obst- und Gartenbauvereins zum kommunalen Ferienprogramm. „Das „grüne Team“ um unsere zweite Vorsitzende Ulrike Wacker hatte sich einiges einfallen lassen, um bei den Kindern das Interesse an der Natur zu wecken“, resümierte der Vorsitzende. Ein voller Erfolg sei auch die vereinsinterne Mehrtagesfahrt in die Rhön gewesen. Und kurz vor dem Advent hatten sich Mitglieder und Interessierte zum Kranzbinden bei Hiltrud Ding getroffen. „Wenn Frau Ding wieder mitmacht, wollen wir das Adventskranzbinden auch in diesem Jahr anbieten“, regte Birk-hof an.

Schatzmeister Wolfgang Schmidt informierte im Anschluss über den Kassenstand, der einen kleinen Zuwachs verzeichnen konnte. Nachdem Norbert Heim seitens der Kassenprüfer bestätigte, dass alles gestimmt hat und der Verein froh sein könne, dass es den Herrn Schmidt gibt, leitete Dietrich Herold die Entlastung des „hervorragenden Vorstandstand-Teams“ ein. „Es macht viel Arbeit den Verein zu führen, man muss mit Freude bei der Sache sein“, betonte Herold der zugleich als Wahlleiter bei den anstehenden Neuwahlen fungierte.

Die bisherigen Amtsinhaber machen alle weiter und wurden einstimmig bestätigt. „Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, nämlich Ehrungen“, kündigte der wiedergewählte Vorsitzende an. Die Treue zum Verein wurde mit Präsenten und Urkunden honoriert.

Nachdem die Regularien soweit abgehakt waren, gab Birkhof noch einen kleinen Ausblick. Neben der Bundesgartenschau in Heilbronn, will man auch den Hermannshof in Weinheim besuchen. Außerdem beteiligt sich der Verein wieder an der Pflanzenbörse und dem Ferienprogramm. fer

