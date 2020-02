Ein bislang noch nicht ermittelter Autofahrer hat einen vor der Postfiliale in Neckarhausen abgestellten VW Caddy beschädigt und sich anschließend unerlaubt entfernt. Wie die Polizei erst am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Mittwoch, 6. Februar, etwa gegen 15 Uhr. An dem Auto wurde der Außenspiegel beschädigt, so dass Schaden von mehreren hundert Euro entstand.

Möglicherweise könnte eine schwarze Limousine (eventuell ein Kia) als Verursacherfahrzeug in Frage kommen. Kunden der Postfiliale, Anwohner und sonstige Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Edingen-Neckarhausen unter der Telefonnummer 06203/89 20 29 in Verbindung zu setzen. red/pol

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.02.2020