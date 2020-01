„Wahnheit“ von Heftpflaster bis Mittelgewann

Das neue Jahrzehnt hat am vergangenen Samstag begonnen. So jedenfalls die Meinung der „Szenemacher“. Mit ihrem neuen Programm „Fake News 2020 – Nichts als die Wahnheit“ stellten sie im Saal des Schlosses von Neckarhausen Sensationen, Klatsch und Tratsch, Skurriles und Verdrehtes vor.

„Szenemacher“, so nennt sich die Theatergruppe aus jungen und junggebliebenen Leuten, die sich allwöchentlich zur Probe in der Graf-von-Oberndorff-Schule in Neckarhausen treffen. Sie haben sich bei verschiedenen Gelegenheiten kennengelernt und mit dem „Impro-Virus“ infiziert. Improvisationstheater ist ein Mix aus Kreativität, Spielfreude, rhetorischer Gewandtheit und Spontanität. Szenen und Geschichten entstehen unter aktiver Mitarbeit des Publikums aus dem Nichts.

Blick in die Zukunft

In dieser Premierenshow in Neckarhausen agierten die „Szenemacher“ gegen den allgemeinen Trend: „Wir machen keinen Jahresrückblick, wir machen eine Jahresvorschau. Wer wissen will, was im neuen Jahr die Welt beschäftigt, aber auch, was im eigenen Leben passieren wird, findet die ’Wahnheit’ in unserer neuen Show bei uns.“ So lautete zumindest das Versprechen der jungen Schauspieler.

Seit 2015 ist die Gruppe auf den Bühnen in der Region unterwegs und bereichert die Theaterlandschaft. Das Ensemble besteht aktuell aus den Gründungsmitgliedern Mira und Markus sowie Caro, Edda, Ines, Ilse, Karin, Linda, Yvonne und Musikus Roland.

Samstagabend 20 Uhr: Nach der obligatorischen Einführungsrunde durch die „Conferencieuse des Abends“, Yvonne, waren die „Szenemacher“ sofort auf Betriebstemperatur. Im ersten Spiel des Abends wurden die guten Vorsätze für das Jahr 2020 aus dem Publikum abgefragt und durch die Spieler verkörpert.

In einem Fall war „Abnehmen im Fitnessstudio“ von Markus, Karin, Ines und Caro angesagt. Das war schon Nonsens pur. Im „Replay der hohen Künste“ wurde „Harry als König gekrönt“ – gereimt, getanzt und gesungen in drei Szenen. Umwerfend komisch in der Beweisführung, dass dieses Ereignis wohl besser nicht stattfindet, dargestellt von Linda, Ilse, Karin, Caro, Mira und Markus.

Zwischen den Szenen stellte Moderatorin Yvonne gekonnt die Verbindung zum nächsten Sketch her, immer unter Einbeziehung des Publikums. Beim „Gromolospiel“ sorgte „ein Dichter aus Wladiwostock namens Potz Blitz“ mit Russisch für wahre Lachanfälle. Die Deutsch-Übersetzerin und die Gebärdendolmetscherin hatten es da nicht immer einfach. Ursula Lejeune und Petra Glanz kamen aus Leimen und waren begeistert: „Tolle Stimmung, tolle Spontanität und tolle Akteure. Das Kommen hat sich echt gelohnt.“

Die Wünsche und Pläne zum Jahreswechsel unter Berücksichtigung des Jahreshoroskops folgten mit einer Freiwilligen aus dem Publikum als letzter Sketch vor der Pause. Als ganzheitliche Lösung galt der Ingwertee, „das letzte Einhorn“ gucken und den Jahresanfang verschlafen. Nach der Pause trat Dr. Allwissend auf die Bühne, verkörpert von Rudi Hardeburg als Erfinder eines „Faltenwegbüglers“. Wobei auf Wunsch mit dem Schalter „Drecksack“ sowohl der Schmutzbeutel als auch der Ehemann entfernt werden kann. Zwerchfell erschütternd die Interpretationen von Ausschnitten aus einer erfundenen Nachrichtensendungen. „Greta und Donald – heimliche Affäre?“, „Ludwigshafen als schönste Stadt Deutschlands gekürt“ oder die Schlagzeile „Das Mittelgewann in Edingen kommt! – oder auch nicht“.

Zum Abschluss dann ein Ausblick auf die Musik des Jahres 2020: „Der geile Kartoffelsalat“ (Polka), „Heftpflaster-Hasser“ (Rap) und in Gospelform der Weihnachtsklassiker „Das große Fressen“, bei dem wohl alle mitsingen konnten. Szenenapplaus und lautes Gelächter im vollbesetzten Saal waren durchgängige Begleiter des skurrilen Theater-Abends. Der Eintritt war frei, Spenden waren ausdrücklich erwünscht. Und diese wurden reichlich gegeben. Der Hut, der bei den Zuhörern umherging, war jedenfalls am Ende gut gefüllt.

