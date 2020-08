Wassergymnastik vorerst ausgesetzt

50 Menschen – in Corona-Zeiten bedeutet das eine gut gefüllte Sporthalle. So war es auch am Samstag in Edingen-Neckarhausen. Da wegen der Pandemie Abstand gehalten werden muss, war es nötig, genug Platz zu schaffen. Diesen bot die DJK-Halle in der Neckarstraße in Neckarhausen. Dorthin hatte der Vorstand des Behindertensportvereins Edingen-Neckarhausen (BSV) eingeladen.

Wegen Neuwahlen

...