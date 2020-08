Wasserrohrbruch: Feuerwehr hilft

Nach einem Wasserrohrbruch in der hauptstraße in Edingen hat die gemeinde am Mittwoch die Feuerwehr alarmiert. Durch den Bruch einer Hauptleitung im Bereich der Wölfelsgasse in Edingen strömte Wasser in einen 80 Quadratmeter großen Keller und setzte diesen etwa 25 Zentimeter hoch unter Wasser. Mit Tauchpumpen pumpten die Einsatzkräfte das Wasser aus den Kellerräumen und überließen dem Eigentümer eine Pumpe, um bei Bedarf weiter eindringendes Wasser abzupumpen. Auf der Hauptstraße kam es während des Einsatzes zu leichten Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz waren laut Feuerwehr elf Aktive und drei Fahrzeuge. red

