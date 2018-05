Wegen Ferien geschlossen

Anzeige

Kleinhallenbad: 19. Mai bis 3. Juni

Werner-Herold-Halle (Großsporthalle): 19. Mai bis 3. Juni

Kegelbahnen: 19. Mai bis 3. Juni

Seniorenbegegnungsstätte Neckarhausen: 23. Mai

Bibliothek Edingen: 17. bis 27. Mai

Bibliothek Neckarhausen: 14. bis 27. Mai

Kernzeit- und Hortbetreuung: 22. bis 25. Mai

Grundsätzlich findet in den Schulferien kein Übungsbetrieb in den kommunalen Sport- und Veranstaltungsstätten statt. Die Regelung der „verlässlichen Schließzeiten“ wird bereits seit Jahren praktiziert; eine gesonderte Mitteilung an die Nutzer erfolgt nicht. Sondernutzungsregelungen müssen direkt mit der Gemeinde vereinbart werden. Ansprechpartner im Rathaus sind Samantha Crescentini, Telefon: 06203/808238, E-Mail: samantha.crescentini@edingen-neckarhausen.de, und Daniela Weißenberger, Telefon: 06203/808203, E-Mail: daniela.weissenberger@edingen-neckarhausen.de. red

Info: Infos im Internet: www.edingen-neckarhausen.de

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.05.2018