Wettstreit um Linzer Torten

Backfans aufgepasst: Die Linzer-Torten-Olympiade zieht wieder ihre Kreise. Das eigens gegründete Olympische-Torten-Komitee-Edingen-Neckarhausen, kurz OTKEN, richtet erneut einen Linzer Torten-Wettbewerb im Rahmen der Edinger Kerwe aus. Bereits jetzt können sich Backfreudige registrieren lassen.

Über 30 Teilnehmer begeisterten sich bei der Premiere im vergangenen Jahr für diese Olympiade der besonderen Art. „Wir waren völlig überrascht von der großen Resonanz“, gestand Georg Schneider damals. Er ist neben Eberhard Wolff der Initiator des süßen Wettbewerbs. Die Idee zur Linzer Torten-Olympiade wurde beim Gemeinderatsessen zum Jahresabschluss geboren. Die Ratskollegen Wolff und Schneider kamen ins Gespräch über ihre Linzer Torten backenden Ehefrauen. Während Eberhard Wolff seine Frau Karin als Favoritin sah, war Georg Schneider überzeugt davon, dass nur seine Monika die beste Linzer Torte backen könne.

Der Torten-Disput mündete in die Linzer Torten-Olympiade, bei der die Organisatoren im doppelten Wortsinn „etwas gebacken bekamen.“ Ebenso wie im vergangenen Jahr verkostet auch dieses Mal eine Fachjury die eingereichten Kuchen. Sie besteht aus Mitgliedern der Konditoren-Meisterprüfungskommission der Handwerkskammer Mannheim. Bewertet werden der Geschmack, die Konsistenz und das Aussehen der eingereichten Linzer Torten. „Ob die Teilnehmer nach klassischen Vorgaben backen oder die Rezeptur abwandeln, bleibt jedem selbst überlassen“, betont Eberhard Wolff und fügt an: „Voraussetzung ist allerdings, dass der Kuchen selbst gebacken worden ist.“

Die Wettbewerbstorten im Durchmesser zwischen 26 und 28 Zentimeter sind an Kerwe-Samstag, 6. Oktober, in der Zeit zwischen 13 und 14 Uhr im Gasthaus „Friedrichshof“ (Anna-Bender-Straße 29) abzugeben. Im Anschluss findet dort bis etwa 17 Uhr die öffentliche Bewertung durch die Fachjury statt.

Bürgermeister kürt Sieger

„Diese Vorgehweise ist gegenüber dem Vorjahr eine Neuerung, Prämierung und Siegerehrung findet dieses Mal am gleichen Tag statt“, lässt Eberhard Wolff wissen. Um 17.15 Uhr ehrt Bürgermeister Simon Michler die Gewinner. Auch backende Männer sind willkommen. „Vielleicht traut sich ja einer, im vergangenen Jahr nahmen ausschließlich Damen an dem Wettbewerb teil“, hofft Wolff auch auf männliche Back-Power. Außerdem sind nicht nur Tortenbäckerinnen und -bäcker aus Edingen-Neckarhausen teilnahmeberechtigt, auch von außerhalb können sich Backfreudige beteiligen. „Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung, egal wo die Tortenbäcker herkommen“, betonen die OTKEN-Chefs.

Im Friedrichshof kann man sich dann auch gleich so manches „Versucherle“ am Torten-Büffet genehmigen. „Wir verkaufen die Linzertorten dort für einen guten Zweck, was nicht verkauft wird, geht an soziale Einrichtungen, wie beispielsweise Altenheime“, lassen die Initiatoren wissen. Aber nicht nur der soziale Aspekt, auch das Mitmachen lohnt. Der Tourismus-Verband der Stadt Linz spendiert den drei Erstplatzierten jeweils eine Übernachtung in der österreichischen Landeshauptstadt. Mit dem Kurz-Aufenthalt ist ein Workshop beim Linzer Traditionskonditor Jindrak verbunden.

