Wichtig für die Vereinsarbeit

„Und die Musik spielt dazu.“ Beim Feiertags-Event der Musikvereinigung Neckarhausen (MVN) kam neben dem Kulinarischen auch das Musikalische nicht zu kurz. Der „Vatertag am Schloss“ hatte trotz vereinzelter Regenschauer zahlreiche Besucher angelockt, die vor und in der Eduard-Schläfer-Halle Platz genommen hatten.

Mit Ausnahme des Jugendblasorchesters Windstärke 08 waren es Gastorchester, die für die unterhaltsame Tonart sorgten. „Die Mitglieder unseres Hauptorchesters greifen heute nicht zu den Instrumenten, sie haben vielmehr bei der Bewirtung der Gäste alle Hände voll zu tun“, bemerkte MVN-Vorsitzender Werner Simon. Er hatte gemeinsam mit seinem Vize Michael Kropp die Veranstaltung organisiert.

Kuchenbüffet rasch ausverkauft

Zu denen, die am Vatertag „im Dienst sind“ zählt auch das „Kartoffelsalat-Team“, das schon in aller Herrgottsfrühe Kartoffel aufgesetzt, gepellt und nach original „Neckarhäuser Rezept“ zubereitet hatte. Der hausgemachte Kartoffelsalat ist ein beliebter Begleiter von Schnitzeln, Bratwürsten und dem legendären Saumagen. In der Küche der Eduard-Schläfer-Halle wurde eifrig gebrutzelt, gegrillt und frittiert. Zur Küchenbrigade zählten auch Viktorianer. „Einige von uns helfen am Vatertag mit, dafür umrahmt die Musikvereinigung unseren Kerwe-Frühschoppen musikalisch“, erklärte der zweite Vorsitzende des FC Viktoria, Patrick Ibele. Angesichts des üppigen Kuchenbüffets in der Halle gönnten sich viele Gäste einen süßen Nachschlag.