„Wichtiger Bestandteil des Vereinslebens“

Anzeige

„2015 feierte die Gemeinde Edingen auch ihr 1250-jähriges Bestehen und der Anglerverein beteiligte sich mit dem von Uli Ding initiierten preisgekrönten Motivwagen „Kettenschlepper“ am Jubiläumsumzug“, erinnerte Weißling an das kulturelle Engagement des Anglervereins. Kulinarisch bewegten sich die Fischer beim 59. Edinger Backfischfest buchstäblich auf neuem Terrain. Von der ehemaligen Fischerfestwiese wurde der Klassiker auf den „Festhügel“ hinters Anglerheim verlegt, wo seither alle Fischessen stattfinden.

Lob vom Bürgermeister

„Der Verein ist in einer Hochphase und personell gut aufgestellt“, konstatierte Bürgermeister Simon Michler. Er würdigte die zahlreichen Aktivitäten des Anglervereins die mit viel Einsatz und Herzblut gemeistert würden. Michler erinnerte bei der Gelegenheit auch an die Fertigstellung der „Fischkinderstube“, die bereits 2004 von Wolfgang Reuther angestoßen und von seinem Amtsvorgänger Roland Marsch gefördert wurde. „Sie wird von den Fischen gut angenommen“, erwähnte das Ortsoberhaupt.

„Nicht nur von den Fischen, auch die Menschen nutzen gerne das Areal“, ergänzte Wolfgang Ding als Vorsitzender des Kultur- und Heimatbundes schmunzelnd. Er bezeichnete den Anglerverein als „wichtiger und wesentlicher“ Bestandteil“ des Vereinslebens.

Verbandschef Freiherr von Eyb und sein Vize Erhard Schröder zeichneten zum Abschluss der Feierstunde Hans-Jürgen Weißling und seinen Vorstandskollegen Uli Ding in Anbetracht ihrer Verdienste um den Anglerverein jeweils mit dem großen goldenen Ehrenzeichen des Landesfischereiverbandes aus. Seitens des Vereins wurde Weißling zudem zum Ehrenvorsitzenden und Gerhard Vogel zum Ehrenmitglied ernannt. Ein Dankschön ging auch an den langjährigen Jugendwart Helmut Schrom und seine engagierte Truppe sowie an alle die zum guten Gelingen der Festveranstaltung beigetragen haben.

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.07.2018