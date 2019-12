Willy Merdes singt seit 70 Jahren

„Genießen Sie mit uns ein paar friedvolle, besinnliche Stunden begleitet vom Gesang schöner Weihnachtslieder die wir für sie einstudiert haben.“ Mit diesen Worten begrüßte die Vorsitzende der Sängereinheit 1867 Edingen, Erika Keller, die erwartungsvoll gestimmte Besucherschar am Vorabend des dritten Advents. Neben den aktiven Sängern waren auch zahlreiche Passive sowie Freunde und Gönner der Sängereinheit gekommen. Der stimmungsvolle Abschluss des Sängerjahres mit Ehrungen langjähriger und verdienter Mitglieder fand im adventlich dekorierten Sängerheim „Friedrichshof“ statt, das die Sängerfamilie an diesem Abend ganz für sich hatte.

Der Dank der Vorsitzenden galt allen, die sich das Jahr über zum Wohle des Vereins engagiert haben. Ein Dankeschön ging auch Dirigentin Peny Bauer „für die Geduld die du mit uns hast“ sowie an Renny Löffler für die Klavierbegleitung. Damit die Sängereinheit auch weiterhin gesanglich am Ball bleibt gilt auch hier die alte Fußballer-Regel der „Star ist die Mannschaft. „Wir leisten echte Team-Arbeit. Zu unserem geschäftsführenden Frauen-Quartett zählen neben mir und meiner Stellvertreterin Elisabeth Müller, Gerti Häfner und Marie-Theres Fraass. Außerdem werden wir auch von Männern aus der Riege der Besitzer unterstützt“, betonte Erika Keller. Sie habe sich im Frühjahr dieses Jahres für das Amt der Vorsitzenden in der ehemaligen Männer-Domäne Sängereinheit „breitschlagen lassen“, wie sie augenzwinkernd verriet. „Damals habe ich noch nicht gewusst, welch große Verantwortung solch ein Posten mit sich bringt, jetzt weiß ich das langjährige Engagement meines Vorgängers Herbert Jung und seiner Ehefrau Andrea umso mehr zu schätzen“, konstatierte Keller.

Großes Konzert in Planung

Im weiteren Verlauf des Rückblicks erinnerte sie an die Teilnahme an Freundschafts- und Wertungssingen. Leider habe man in diesem Jahr das traditionelle Sommerfest der Sängereinheit mangels „helfender Hände“ ausfallen lassen müssen. „Der Altersdurchschnitt bei den aktiven Sängerinnen ist hoch und bei den Männern ist er noch um vieles höher. Wir wissen einfach nicht, wie wir jüngere Leute zum Singen und zum Helfen gewinnen können“, bedauerte Erika Keller. Immerhin plant der Gesamtchor für nächstes Jahr ein großes Konzert, für das im Januar mit den Probearbeiten begonnen werden soll.

Danach kamen Frauen- und Männerchor zunächst jeweils für sich und später vereint als gemischter Chor gesanglich zum Zug. Weihnachtliche Geschichten sowie Gedichte wurden vorgetragen und zu den Jüngsten der Sängerfamilie kamen ein großer und ein kleiner Engel zur Bescherung. Präsente sowie Urkunden und Ehrennadeln gab es für langjährige und verdiente Mitglieder.

Neben den Vereinsehrungen aktiver und passiver Mitglieder gab es auch eine Ehrung des Sängerkreises Weinheim, vertreten durch Klaus Demel. „Es ist mir eine Ehre, dass ich heute einem Sänger gratulieren darf, der seit 40 Jahren aktiv im Chor mitsingt“, wandte er sich an Arno Falk. Sogar seit 70 Jahren singt Willy Merdes bei der Sängereinheit mit und bekam seinen Einsatz vom Verein gedankt. „Mir gefällt die Gemeinschaft und das Einstudieren neuer Chorliteratur hält mich geistig fit“, erklärte der 91-Jährige. Auch beim jüngsten Mitglied im Frauenchor, der 22-jährigen Franziska Wesch, erzeugt das Singen ein tolles Gemeinschaftsgefühl.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.12.2019