Windstärke 08 spielt im Schlosshof

Zu einem Konzert im Schlosshof von Neckarhausen lädt das Jugendblasorchester Windstärke 08 am Sonntag, 21. Juli, um 17 Uhr ein. Die musikalische Leitung hat Csaba Asbóth. Das Jugendblasorchester ist ein Kooperationsprojekt der Musikvereinigung 1923 Neckarhausen mit der Jugendmusikschule und der Gemeinde Edingen-Neckarhausen. Zum Auftakt des Konzerts präsentieren sich unter der Leitung von Laurance Mahady außerdem die beiden Bläserklassen, die Musikvereinigung, Jugendmusikschule und die beiden örtlichen Grundschulen seit 2006 gemeinsam anbieten. Aus diesen Bläserklassen sind fast alle jungen Musiker von Windstärke 08 hervorgegangen, informiert die Musikvereinigung. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Eduard-Schläfer-Halle gegenüber dem Schloss in Neckarhausen, Hauptstraße 356, statt. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. red

