Winterschneidkurs an Obstbäumen

Der Obst- und Gartenbauverein 1937 Neckarhausen bietet Winterschneidkurse an. Am Freitag, 18. Januar, findet in der Viktoria-Gaststätte, Porschestraße, Neckarhausen, der Theorieteil statt. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Der Praxisteil folgt am Samstag, 19. Januar. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr auf dem Obstbaumgrundstück von Gerhard Merkle (Nähe Eichendorffstraße). Gärtnermeister Georg Schneider von der Baumschule Schneider in Edingen erläutert in diesen Kursen wieder Grundlagen wie auch Spezialfragen zum Winterschnitt und hat so manchen Tipp und Rat parat. Wer keine Zeit hat, beide Kurse zu besuchen, kann auch nur zu einem der beiden Termine kommen. Die Teilnahme ist kostenlos. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.01.2019