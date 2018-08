„Wir brauchen Wohnungen statt Häuser“

Der Vorsitzende der Fraktion der Unabhängigen Bürgerliste (UBL/FDP-FWV) im Gemeinderat von Edingen-Neckarhausen, Hans Stahl, hält einen Einwohnerzuwachs nicht für erforderlich. Ob er bei der Wahl im kommenden Jahr erneut antritt, lässt er ausdrücklich offen.

Sie haben den Bootsanleger als Ort für das Sommerinterview vorgeschlagen. Warum?

Hans Stahl: Der Bootssteg ist für mich schon eine besondere Stelle. Neben solchen markanten Punkten am Neckar haben wir einen Grünzug um die Gemeinde, unter anderem als Erholungsfläche. Diese wertzuschätzen, das ist mir wichtig, auch bei künftigen Entscheidungen.

Lassen Sie uns zum Schulzentrum in Edingen kommen. Da gibt es viel zu tun in nächster Zeit…

Stahl: Richtig. Durch die Umwandlung in eine Ganztagsschule gibt es da einen erhöhten Raumbedarf. Wir sind ja in der glücklichen Lage, dass Eltern wählen können zwischen Ganztags- und Regelschule. Die provisorische Mensa könnte in den Mittelbau integriert werden. Bildung ist uns wichtig.

Die „Neckar-Krotten“ tummeln sich in einem Provisorium. Lehnen Sie den Neubau der Kita im Gemeindepark weiter ab?

Stahl: Wir haben in der Vergangenheit gut daran getan, nicht immer sofort neu zu bauen, sondern finanziell verkraftbare Lösungen zu suchen. Ich denke, dass man mit diesem hochwertigen Provisorium eine gewisse Zeit leben kann. Wir brauchen ein Kindergarten-Konzept, mit dem Prioritäten gesetzt werden.

In jüngster Zeit ist auch wieder von einer weiterführenden Schule die Rede. Was sagen Sie dazu?

Stahl: Als es um die Zukunft dieser Schulen ging, haben wir eine Realschule beantragt, das Oberschulamt hat das leider nicht genehmigt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Behörde heute anders entscheidet.

In Edingen soll das kleine Baugebiet Tennisplätze entstehen. Nach Anwohnerprotesten werden neue Modelle diskutiert...

Stahl: Wir als Gemeinde müssen den Spagat schaffen, die Bedenken zu berücksichtigen und gleichzeitig Erlöse zu erzielen. Ich kann mir mehrgeschossige Häuser mit barrierefreien Wohnungen gut vorstellen. Wenn ältere Menschen hier einziehen, werden deren Häuser oder Wohnungen für Familien frei.

Und der Rodelhügel soll bleiben?

Stahl: In der bisherigen Größe ist das wohl nicht möglich. Aber etwas anders modelliert, könnte er teilweise erhalten werden.

In jüngster Zeit stimmt die UBL öfter mal mit dem CDU-Bürgermeister. Wie ist das Verhältnis zu Simon Michler?

Stahl: Das Verhältnis ist sehr entspannt. Nach der Abstimmung über das Mittelgewann hat sich bei ihm einiges gewandelt. Er versucht, auf die Bürger und die Gemeinderäte zuzugehen, und er fördert eine offene Diskussion in der Gemeinde. Das begrüßen wir. Es tut uns gut, dass der Bürgermeister oftmals eine gemeinsame Linie mit uns findet.

Und wie beurteilen Sie das Klima im Gemeinderat?

Stahl: Ich hatte mir erhofft, dass nach dem Bürgerentscheid versucht wird, wieder vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Deshalb bin ich nach der Abstimmung über den Flächennutzungsplan von CDU und SPD enttäuscht. Wir wären gerne zu einer gemeinsamen Haltung gekommen.

Nach dem vorläufigen Aus für das Baugebiet Mittelgewann stellt sich die Frage nach bezahlbarem Wohnraum weiter...

Stahl: Wir haben ja das Projekt „Jung kauft Alt“ angestoßen, und das verfolgen wir weiter, zurechtgeschnitten auf die Verhältnisse in unserer Gemeinde. In Edingen und Neckarhausen Nord können wir als Eigentümer lenkend eingreifen: Wir brauchen Wohnungen statt Häuser.

Professor Sparwasser empfiehlt der Gemeinde ein Baulandkonzept. Wie stehen Sie dazu?

Stahl: Die Idee ist bestechend, aber wir müssen da die Zukunftswerkstatt und die Bürger einbeziehen. Vielleicht gelingt es uns dann, in der Wohnungspolitik wieder auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen.

Edingen-Neckarhausen hat heute knapp 14 000 Einwohner. Wie stark soll die Gemeinde wachsen?

Stahl: Von der Größe her halte ich 14 000 für ideal. Wir sind eine Gemeinde zwischen den Städten, die ländlich geprägt sein soll. Es muss nicht Ziel der Gemeinde sein, mit aller Gewalt zu wachsen.

Welche Ziele haben Sie als UBL im vergangenen Jahr verwirklicht?

Stahl: Wir haben es durch unsere Hartnäckigkeit geschafft, dass die Feuerwehr ein neues Boot für 100 000 Euro bekommt, statt eines neuen Steges im Landschaftsschutzgebiet für eine Viertelmillion.

Was wollen Sie bis 2019 noch erreichen oder initiieren?

Stahl: Es gibt da noch einiges zu bewegen. Ein sicherer Radweg durch die Gemeinde ist mir ein großes Anliegen. Die gefährlichste Strecke ist die Hauptstraße in Edingen, vor allem durch den Lkw-Verkehr.

Im nächsten Jahr steht die Kommunalwahl an. Welches Ziel peilt die UBL an?

Stahl: Nachdem CDU und SPD in jüngster Zeit öfters ihre Macht demonstriert haben, hätte ich nichts dagegen, wenn es diese dünne Mehrheit im Gemeinderat künftig nicht mehr gibt.

