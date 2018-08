„Wir müssen das Wohnen neu denken“

Thomas Hoffmann, Vorsitzender der Fraktion der Offenen Grünen Liste (OGL) im Gemeinderat von Edingen-Neckarhausen, will auch im kommenden Jahr wieder antreten. Die Bilanz seiner bisherigen Arbeit fällt positiv aus.

Wir treffen uns zum Interview im Naturschutzgebiet am Krottenneckar. Ist die Gemeinde grüner geworden?

Hoffmann: Ich denke schon. Bei den Bebauungsplänen wird viel grüner gedacht. Die Dachbegrünung ist auf dem Vormarsch, Fassadenbegrünung inzwischen Standard. Die insektenfreundliche Beleuchtung geht auf den NABU und uns zurück. Der Biotopverbund kommt voran, ein Ökokonto wird erstellt.

Lassen Sie uns über die Schule sprechen...

Hoffmann: Die Sanierung der Pestalozzischule ist natürlich derzeit ein großes Thema. Wir stehen zu dieser Sanierung. Unschlüssig sind wir uns allerdings bei der Umsetzung und der Containerlösung.

Sie spielen auf das Provisorium der „Neckar-Krotten“ an...

Hoffmann: Wir halten den Neubau der Kita im Gemeindepark für äußerst problematisch. Das Asbestproblem wurde vom Landratsamt deutlich größer eingeschätzt als von den Gutachtern. Ethanol und Toluol und anderes Zeug im Boden – das ist eine tickende Zeitbombe. Deshalb wollen wir den Standort neu diskutieren.

Und was wäre die Alternative?

Hoffmann: In Neckarhausen-Nord ist eine Kita vorgesehen, hinter der Kirche in Edingen ebenfalls.

Aber das würde für erhebliche Verzögerungen sorgen...

Hoffmann: Das ist richtig. Aber ich bezweifle nach wie vor, ob tatsächlich der Bedarf für die Kindergartenplätze vorhanden ist. Wir brauchen da ein schlüssiges Konzept.

Neuerdings wird auch wieder laut über eine weiterführende Schule in der Gemeinde nachgedacht...

Hoffmann: Die Idee wurde in der Zukunftswerkstatt geboren, und das würde mich sehr freuen. Ich sehe aber wenig Chancen. Ich fürchte, das ist eine Illusion.

Nicht weit von der Schule soll das kleine Baugebiet Tennisplätze entstehen. Wie stehen Sie dazu?

Hoffmann: Unser Anliegen ist immer eine Innenverdichtung. Nur ein paar kleine Häuschen da hinzustellen, wäre vergeudeter Platz. Wir sollten auf die Reihenhäuser am Hundertmorgen verzichten und den Rodelbuckel und die Bäume erhalten.Ansonsten sollte es eine dichte Bebauung mit Tiefgarage geben.

Wie beurteilen Sie das Klima im Gemeinderat?

Hoffmann: Es ist eine etwas komplizierte Situation. Man geht sich manchmal schon scharf an. Aber am Schluss sitzt man wieder zusammen und trinkt ein Bier miteinander. Also unter dem Strich ist das Klima gut.

Ihr Verhältnis zum Bürgermeister?

Hoffmann: Das kann man als gut bezeichnen. Wir respektieren uns gegenseitig. Ich habe den Eindruck, dass er sehr ernst nimmt, was ich sage und schreibe. Das liegt sicher auch an meiner beruflichen Erfahrung. Herr Michler hat auch sehr dazugelernt, insbesondere, was die Bürgerbeteiligung angeht.

Das Baugebiet Mittelgewann ist erst einmal vom Tisch, bezahlbarer Wohnraum wird trotzdem gebraucht. Wie soll das gehen?

Hoffmann: Nachverdichtung ist uns sehr wichtig, maßvolle Erweiterung halten wir auch für sinnvoll. An der Friedrichsfelder Straße und an der Grenzhöfer Straße kann ich mir das vorstellen oder auch im Kappeseck. Wenn man die Vorgaben des Landes und des Bundes zum Flächenschonen ernst nimmt, dann dürften wir höchstens sechs Hektar neues Bauland haben.

Und neue Wohnungen?

Hoffmann: Beim Wohnraum ist längst nicht alles ausgeschöpft. Wir können uns vorstellen, ganz andere Konzeptionen zu entwickeln. Wir müssen da neu denken. Wir brauchen nicht nur Einfamilienhäuser und teure Appartements.

Die Gemeinde hat heute rund 14 000 Einwohner...

Hoffmann: Das ist eine gute Zahl. Edingen-Neckarhausen muss nicht wachsen um jeden Preis. Meine Idee ist die grüne Lunge zwischen den großen Städten Heidelberg und Mannheim. Wir sollten unsere Energie in die Verbesserung des Vorhandenen stecken, damit wir uns wohlfühlen hier und eine idyllische, liebenswerte Gemeinde.

Professor Sparwasser empfiehlt der Gemeinde ein Baulandkonzept...

Hoffmann: Das kann man machen, ein gutes Konzept ist auch unser Anliegen. Wir treten außerdem dafür ein, dass die Stufe II des Flächennutzungsplans nicht genehmigt wird. Dann wäre auch das Mittelgewann nicht dabei. Mir sind mehrere kleine Flächen lieber als eine große.

Was wollen Sie bis zum Ablauf der Wahlperiode noch erreichen oder initiieren?

Hoffmann: Wir müssen die Verkehrssicherheit im Blick behalten. Mir wird angst und bange, wenn ich sehe, wie die Kinder an der Hauptstraße entlangbrettern und dann bei Lipowa über die Straße sausen.

Im nächsten Jahr steht die Kommunalwahl an. Was ist Ihr Ziel?

Hoffmann: Wir haben bei der Wahl 2014 vier Sitze geholt. Durch die Bürgerbewegung sind die Leute wach geworden. Deshalb hoffen wir diesmal auf fünf Sitze.

