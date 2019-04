© hje

Was sind die drei wichtigsten Themen Ihrer künftigen politischen Arbeit?

Thomas Hoffmann: Wohnen ermöglichen, Naturschutz und ökologische Landwirtschaft sowie Klimaschutz. Wir müssen das Wohnen neu denken, Flächen sparen und trotzdem Kapazitäten schaffen. Wir wollen mehr Ökologie in die Landwirtschaft bekommen. Das Klimaschutzkonzept der Gemeinde muss weiter umgesetzt werden. Klimabelastender Verkehr muss reduziert werden, beispielsweise durch den Bau von mehr Radwegen.

Erklären Sie in zwei Sätzen, warum die Wähler Ihre Liste und deren Kandidaten wählen sollen.

Hoffmann: Weil wir am besten für die Zukunft stehen und für ein Edingen-Neckarhausen stehen, in dem das Dörfliche, Gemeinschaftliche im Vordergrund steht. Das repräsentieren wir von der OGL am besten.

Wie viele Sitze im Gemeinderat sind Ihr Ziel?

Hoffman: Also, wenn man von den Mehrheitsverhältnissen im Land ausgeht, dann sind die Erwartungen schon sehr hoch. Wir hoffen, dass wir schon ein oder zwei Sitze im Gemeinderat zulegen. (lacht).

