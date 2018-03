Wissbegierigen Grundschülern gehen die Fragen nicht aus

Anzeige

„Alle Leute wollen lesen, was denn gestern ist gewesen. Von Journalisten wird täglich recherchiert, was in aller Welt passiert.“ Die Klasse 3-4 c (Rot) der Pestalozzischule Edingen bereitet mit dem Zeitungssong dem „MM“-Redakteur Klaus Neumann einen herzlichen Empfang. Der Zeitungsmann nimmt gestern am Unterricht teil, um viele Fragen über sein Metier zu beantworten. Er erkundigt sich aber auch, was die Klasse mit Lehrerin Susanne Lay beim Leseförderprojekt „Klasse Kids“ bis dato erfahren hat. Eine Unterrichtsstunde vergeht wie im Flug. Den knapp 20 Schülern im Alter zwischen acht und elf Jahren gehen die Fragen nicht aus.

„Wir haben die Zeitung durchgesehen und Artikel ausgeschnitten“, schildert Ivo eine Unterrichtseinheit. Helena informiert , dass die Zeitung beim Sportunterricht in einer Art Staffellauf verwendet wurde. Die Schüler haben sich auch mit dem Aufbau von Artikeln befasst. „Wir sind auf die W-Fragen eingegangen“, berichtet Emilian stolz.

Medienprojekt „Klasse Kids“ in Grundschulen der Region Das Leseförderprojekt dieser Zeitung richtet sich an 3. und 4. Klassen im Verbreitungsgebiet und hat am 28. Februar begonnen. Der Projektzeitraum umfasst zwei Wochen. In dieser Zeit erhalten mehr als 3500 Schüler aus 168 Klassen in 56 Schulen jeden Tag den „Mannheimer Morgen“ beziehungsweise den „Südhessen Morgen“. Die Zeitungen werden in den Klassen zum Lesen und für Übungen verwendet. Jeder Schüler bekommt ein eigenes Exemplar. Im Rahmen des Projektes kommt es auch zu Unterrichtsbesuchen durch Zeitungsredakteure sowie Vertreter der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord und des Weinheimer Verlags Beltz&Gelberg, die das Projekt als Partner unterstützen. Beim Klasse-Kids“-Gewinnspiel können alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler noch bis zum 21. März ein Osterbild malen und einschicken. Das Gewinnerbild erscheint am Karsamstag in dieser Zeitung. gbr

Einsatz in der Nachbarschaft

Fragen prasseln auf den Fachmann nieder. „Wie lange braucht man für einen Artikel?“ Das ist unterschiedlich und hängt auch davon ab, ob man Fakten zeitintensiv recherchieren muss, so Klaus Neumann. „Wo sind die Einsatzorte?“. „Das ist je Ressort unterschiedlich. Beim Redakteur der Ausgabe Neckar-Bergstraße begrenzen sie sich auf die Kommunen Edingen-Neckarhausen, Seckenheim, Friedrichsfeld, Ilvesheim, Ladenburg, Heddesheim und Schriesheim,“ so die Antwort des Regionalredakteurs.