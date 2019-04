Wohnen bleibt ein Dauerbrenner

Für Edingen-Neckarhausens CDU-Fraktionschef und Spitzenkandidat Bernd Grabinger steht außer Frage: „Der Schwerpunkt ist selbstverständlich Bauen und Wohnen.“ Das sei „ein Dauerbrenner“, ergänzt Georg Schneider. Gemeinsam erläutern die beiden dem „MM“ die Ziele der Christdemokraten für die Kommunalwahl am 26. Mai.

Bauen und Wohnen: „Wohnraum muss geschaffen werden, nicht nur bei uns in Edingen-Neckarhausen“, formuliert Grabinger, Es gelte, Wohnkonzepte zu erarbeiten für Gruppen wie junge Familien, Singles und Senioren. „Wir müssen mehr mit den Bürgern in einen Dialog kommen“, macht er die neue Marschrichtung klar. „Wir wollen zügig an Neckarhausen Nord rangehen, aber da muss mit den Vereinen jetzt der Knopf drangemacht werden“, mahnt er auch in Richtung Rathaus. „Wir können hier vieles verwirklichen“, betont der CDU-Spitzenkandidat, nennt dabei Mehrgenerationenhäuser und soziales Wohnen als Beispiel, aber ausdrücklich auch Einzelhäuser, „ökologisch gut durchdacht“. Die Möglichkeiten der Innenverdichtung seien hingegen begrenzt: „Da ist das meiste schon gemacht.“

Familien, Kinder, Jugend: Die Sanierung im zweiten Bauteil der Pestalozzischule in Edingen müsse dringend angegangen werden, ebenso der Bau der Kita im Gemeindepark. Denn das vorhandene Provisorium werde als Ausweich für die Schüler benötigt. „Das Schöne ist: Wir haben mehr Kinder“, freut sich Grabinger über den Nachwuchs: „Für sie müssen wir auch Unterbringungsmöglichkeiten schaffen.“ Das sei eine Riesenbelastung für den Haushalt, aber das Land schieße bis zu 60 Prozent zu.

Finanzen und Wirtschaft: Die CDU stehe für Kostentransparenz und Haushaltsdisziplin. Das neue Haushaltsrecht ab 2020 zeige auch das Vermögen der Gemeinde auf. „Eine wundersame Geldvermehrung werden wir dadurch aber nicht erreichen. Es gelte, die Einnahmensituation nachhaltig zu verbessern. Investitionen brächten langfristig auch eine Entlastung. Positiv bewertet Grabinger die Arbeit der Wirtschaftsförderung: „Der Gewerbestandort muss gestärkt werden.“

Sicherheit und Ordnung: Der Polizeiposten muss nach Ansicht der CDU erhalten, die Präsenz der Polizei in der Gemeinde verstärkt werden. Der kommunale Ordnungsdienst sei nur für den ruhenden Verkehr und beispielsweise für die Verunreinigungen mit Hundekot zuständig. „Hier könnte etwas mehr getan werden“, sagt Grabinger.

Kultur und Vereine: „Wir möchten die Vereine fördern und Kulturgüter wie das Fest rund ums Schloss in Neckarhausen und die Kerwe in Edingen und damit die Lebendigkeit des Ortes erhalten“, formuliert Grabinger. Hierfür sei eine tatkräftige Unterstützung der Verwaltung notwendig. „Wir können uns glücklich schätzen, dass es den Kultur- und Heimatbund gibt“, ergänzt Georg Schneider und merkt kritisch an: „Beim BdS hakt es etwas.“

Verkehr: Die systematische Erfassung des Zustandes von Straßen, Wegen und Plätzen durch Eagle Eye (übersetzt: Adlerauge) sei Grundlage für eine Prioritätenliste zur Sanierung. Für denkbar hält Grabinger etwa auch den Ausbau zu verkehrsberuhigten Bereichen. Barrierefreiheit und ein behindertengerechter Ausbau (Randsteinabsenkung) sind Schneider ein Anliegen. Der innerörtliche Radverkehr müsse besser geführt, die Gemeinde fahrradfreundlicher gestaltet werden.

Mobilität: „Wir in Edingen sind mit der Linie 5 sehr verwöhnt“, räumt Grabinger ein, die Buslinie 42 in Neckarhausen müsse indes besser eingetaktet und an den S-Bahnhof Neu-Edingen angebunden werden.

Umwelt und Natur: Mit der LED-Beleuchtung habe ein CDU-Antrag entscheidend zum Energiesparen beigetragen. Um 60 bis 70 Prozent sinke der Verbrauch und damit die Kosten: „Das ist ökologisch nachhaltig.“ Deshalb müsse die Umrüstung auch in den Sporthallen fortgesetzt werden. 60 Biotope seien heute vorhanden, 20 weitere kämen in den nächsten fünf Jahren hinzu. Trotzdem müsse die Biotopvernetzung weitergehen.

