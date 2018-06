Wohnungsbau bleibt ein heißes Eisen

Anzeige

Bei den Tennisplätzen in Edingen sieht es ähnlich aus. Wenn der Umzug des Vereins ins Sportzentrum abgeschlossen ist, kann die Gemeinde das heutige Tennisgelände zu Bauland entwickeln. Ab 2020, so schätzt der Bürgermeister, könnte das kleine Baugebiet entstehen. Was heute bereits in Form von Sportplätzen versiegelt ist, würde dann mit Häusern bebaut, nämlich rund ein halbes Hektar. Ziel sei es, möglichst viel Wohnraum zu schaffen und gleichzeitig möglichst viel Natur zu schützen.

Rund 45 Wohneinheiten könnten auf dem Gelände entstehen, 27 waren es in der ersten Variante. Um für jede Wohnung einen Autostellplatz zu schaffen, ist eine Tiefgarage geplant, die von beiden Seiten anfahrbar sein soll. Mehr Verkehr ist wiederum das, was die Bewohner der angrenzenden Wohngebiete befürchten. Auch das nahmen die Vertreter der Fraktionen mit, um es in der weiteren Diskussion zu berücksichtigen. Wie es nun weitergeht, das entscheidet der Gemeinderat möglicherweise bereits am Mittwoch, 20. Juni.

