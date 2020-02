„Wollen Gästen immer etwas Neues bieten“

„Unser Jugendzentrum, kurz ,Juz 13’, ist das Zweitälteste in der Rhein-Neckar-Region“, lässt Leiter Werner Kaiser wissen. Dass die Einrichtung sich etabliert hat und neben den Angeboten für Kinder und Jugendliche auch zur kulturellen Bereicherung in der Gemeinde beiträgt, ist vorrangig Kaisers Verdienst. Mit einer Festwoche feiert das Jugendzentrum sein 45-jähriges Bestehen.

„Einige Wände wurden frisch gestrichen, wir haben eine ausgiebige Putzparty veranstaltet und das kleine Außengelände auf Vordermann gebracht, es wurde fleißig geackert“, konstatierte der Juz-Leiter zufrieden. Die Vorbereitungen im Hinblick auf das halbrunde Jubiläum sind abgeschlossen und das Programm steht. „Seit ich hier bin, haben wir ab dem 15-jährigen Juz-Bestehen alle fünf Jahre gefeiert, wobei wir unseren Gästen auch immer etwas Neues bieten wollen“, versichert Kaiser.

Er hatte auch eine Chronik zusammengefasst, die die wechselvolle Geschichte des Jugendzentrums dokumentiert. Der Ursprungsgedanke der Jugendzentrumsbewegung Anfang der 1970er Jahre war der „raus aus den Kneipen zu kommen und Räume zu finden in denen man sich zwanglos treffen kann.“ Der lange Marsch durch die Institutionen am Ort hatte am Ende Erfolg.

Am 1. März 1975 wurde das an der Großsporthalle, zwischenzeitlich Werner-Herold-Halle, angegliederte Jugendzentrum eingeweiht. Nicht immer verlief alles reibungslos. Oftmals blieben die Türen zu. Es gab fünf Schließungen zwischen zwei und zwanzig Monaten. Aber das Juz steht noch und ist längst fester Bestandteil des Gemeindelebens.

Probleme mit Alkohol

Aus dem einstigen Jugendzentrum in Selbstverwaltung ist zwischenzeitlich eine kommunale Einrichtung geworden, die von einem Jugendsozialarbeiter geleitet wird. „Zu Beginn meiner Arbeit waren keine Kinder hier, sondern ältere Jugendliche und junge Erwachsene“, erinnert sich Kaiser und fügte an: „Es gab auch Probleme mit Alkohol und Drogen, das musste man auf die Reihe kriegen.“

Neue Programme und Kooperationen wurden entwickelt und die Zusammenarbeit beispielsweise mit der Schule verstärkt. „In den vergangenen 15 bis 20 Jahren hat sich das ganz toll entwickelt und es gibt wieder eine Kontinuität dank unserem Förderverein FÖEN und dem Jugendrat sowie weiteren Kooperationspartnern“, registrierte der Juz-Chef zufrieden und merkte an: „Ohne die diese Leute könnten wir unsere Aktivitäten gar nicht durchziehen.“

Das gilt auch für seinen Mitarbeiter Arne Heider. „Mir gefällt die Arbeit in der Einrichtung, ich komme hier mit allen und allem gut zurecht“, stellte Heider fest. Der Paderborner zog vor etlichen Jahren nach Heidelberg. Nachdem er zunächst mit einem Sonderpädagogikstudium begonnen hatte, sattelte er um und absolvierte eine Erzieher-Ausbildung. Zwischenzeitlich ist er die rechte Hand vom Chef. „Wenn Werner nicht da ist, dann halte ich hier die Stellung“, berichtet Heider. Er betreut auch die Schul-AG „Holzwerkstatt“ im Juz. „Ich hatte bis dahin gar nicht so viel mit Holz zu tun, aber beim Umgang mit dem Werkstoff habe ich festgestellt, dass ich nicht ganz untalentiert bin“, scherzte Heider.

Ebenfalls zum festen Stamm zählt der achtköpfige Jugendrat. Jüngstes Jugendrats-Mitglied ist der 14-jährige Samy Jerby. „Ein Freund aus meiner ehemaligen Klasse hat mich mal mit ins Juz genommen, ich fand es echt cool und blieb hängen“, erzählt Samy. Der Jubiläumswoche sieht er „ganz entspannt“ entgegen. „Ich helfe gerne mit, die ehrenamtliche Arbeit macht hier Spaß“, versichert der junge Mann.

