Zachler bleibt SPD-Fraktionschef

Vier Wochen nach der Kommunalwahl hat die SPD-Gemeinderatsfraktion ihre Vorsitzenden bestimmt. Das teilte die Partei am Dienstag mit. Fraktionssprecher bleibt Thomas Zachler, der 2002 den Vorsitz vom Amtsinhaber Georg Kohler übernommen hatte. Auf den bisherigen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Eberhard Wolff, der seit seinem Einzug in das Gemeindeparlament im Jahr 2014 diese Position innehatte, folgt Andreas Daners. Die Personalentscheidungen in der konstituierenden Fraktionssitzung seien einstimmig gefallen, heißt es weiter. „Im weiteren Verlauf der Arbeitssitzung berieten sich die Mitglieder der SPD-Fraktion auch über die künftigen Besetzungen der beschließenden und beratenden Gemeinderatsausschüsse, so dass die neuformierte Fraktion gut aufgestellt in die nächsten fünf Jahre Gemeinderatstätigkeit gehen kann“, schreibt die SPD abschließend. red (BILD: Emmerich)

