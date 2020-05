„Zähler öfter ablesen“

Außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von insgesamt einer halben Million Euro hat der Gemeinderat von Edingen-Neckarhausen nachträglich für das Jahr 2019 genehmigt. Der Beschluss hätte schon im März fallen sollen, aber die Fraktion der Unabhängigen Bürgerliste aus FDP/FWV (UBL) hatte noch Gesprächsbedarf. Ein paar Anregungen konnte die Verwaltung aus der Diskussion nun tatsächlich mitnehmen.

Weil beispielsweise alleine 25 000 Euro von den insgesamt 67 000 Euro Mehrkosten im Bereich Wasser-/Abwassergebühren aus einem lange unbemerkten Rohrbruch am Friedhof resultieren, sollen dort (und in anderen Einrichtungen) die Zähler künftig regelmäßig abgelesen werden. So will man größere Abweichungen schneller erkennen.

Schwieriger zu erfüllen dürfte der Wunsch einiger Räte sein, dem Verursacher von Abwasser-Verunreinigungen auf die Spur zu kommen. Rund 36 000 Euro hatte die Gemeinde 2019 an die Stadt Mannheim nachzahlen müssen – unter anderem wegen höherer Starkverschmutzerzuschläge für Neu-Edingen. Irgendwo dort wurde also besonders verschmutztes Wasser eingeleitet – ob von einem Betrieb oder von einer Privatperson, wisse man aber nicht. „Wir stochern da im Nebel“, räumte Kämmerer Manfred Kettner ein. agö

