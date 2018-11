Zerknittertes Hochzeitskleid wird zur Prinzessinen-Robe

„Seid ihr alle wach. Ma starte jetzt mol los“, gab Kälble-Vorsitzender Stefan Specht schon einmal die Parole des Abends vor. Bekanntlich gelten die Kälble-Karnevalisten als Frühstarter in Sachen Fasnacht. Bereits einen Tag vor dem 11.11. inthronisierte die gut aufgelegte Narrenschar die neue Hoheit. Mit Sabrina II. „vom närrischen Tanz“ schwingt eine begeisterte Fasnachterin vom „Unteren Neckar“ das Zepter. Sie ist in Neckarhausen aufgewachsen, wohnt jetzt in Ilvesheim und wurde in Edingen zur „Lady Karneval“ gekürt.

Das Schützenhaus war voll besetzt als die Narrenschar mit einem fröhlichen „Ritz am Bo, morgen is die Fasenacht do“, ihren Einzug hielt. Sitzungspräsident Stefan Specht freute sich, dass auch Kappenträger aus der Umgebung zum närrischen Auftakt gekommen waren. Er begrüßte die Abordnungen von „Kummetstolle“, „Schlabbdewel“, „Fröhlich-Pfalz“ sowie der Karnevals-Kommission Mannheim als „tolle Freunde“.

Als erste Tanzformation war die Kälble-Minigarde an der Reihe, die erst nach einer kleinen Zugabe die Bühne verlassen durfte. Dass man niemals ganz geht, bewies auch das Prinzenpaar Verena I. und Marcel II. aus dem Vorjahr. Die beiden verabschiedeten sich zwar vom Amt, bewarben sich aber wenig später als Elferrats-Anwärter um einen neuen Posten bei den Kälble. Auch Mitgliedschaften zeichneten die Narren aus: Ehren-Urkunden erhielten Helga und Antonia Trezza sowie Manuel Specht für elf-jährige passive Mitgliedschaft. Seit 22 Jahren ist Jessica Hockenberger buchstäblich ein Aktiv-Posten für den Verein. „Wir können das ganz Jahr über auf dich zählen“, dankte Specht der Geehrten. Bei den Garde-Tänzerinnen wurden Leonie Wenzel, Lusiana Lo-Jacono, Julia Wetzel und Lydia Wessely mit dem Abzeichen in Bronze geehrt. Für Alina-Marie Stumpf gab es dieses in Silber. Die Garden bewiesen auch an diesem Abend wieder ihr Können und begeisterten das Publikum mit ihren Auftritten.

Bevor allerdings die neue Kälble-Hoheit ihren großen Auftritt hatte, dauerte es noch ein Weilchen. „Wir brauchen jetzt einen Plan B, X oder Y“, meinte ein entgeisterter Vorsitzender, nachdem sich herausstellte, dass man über die Arbeit am künftigen Kälble-Heim, vergessen hatte, sich nach einer neuen Regentschaft umzuschauen. Auf der schnellen Suche nach der Neuen, nahm man die Elferrätinnen in Augenschein. Aber die Damen waren schon einmal Prinzessin oder wollten den hoheitlichen Posten einfach nicht antreten. Immerhin war das royale Job-Angebot für Gardeministerin Sabine Mülbert kurzzeitig eine Überlegung wert, bevor man Senatspräsidentin Bettina Schroth das Amt antrug.

Spektakel auf Bühne

Ihr Argument „Ich hab kä Kläd“, zog nicht. Ehemann Dieter Schroth kam mit dem Hochzeitskleid von ehedem zu seiner Angetrauten geeilt. „Die Falten bügle ma schnell raus, wurde man sich einig, während Haus- und Hoffriseuse, Sabine Herrwerth, mit Köfferchen zum „Frisieren und Spachteln“, hinter dem Vorhang auf der Bühne verschwand. Die Metamorphose war augenscheinlich gelungen. Sabrina II. betrat in einer roten Robe die Narren-Bühne, atmete erst einmal tief durch und verlas dann ihr Motto. Mit bürgerlichem Namen heißt die Regentin Sabrina Wägerle. Die Kauffrau für Büro-Management ist auf der närrischen Bühne keine Unbekannte, sie tanzt beim Karnevalsverein „Fröhlich-Pfalz“ in der Garde mit. Als erste Amtshandlung verteilte die Hoheit die neuen Kälble-Jahresorden, die wieder von Bettina Schroth kreiert wurden. Sie zeigen ein Kälbchen mit Bau-Helm unter der Überschrift „Baustelle neues Vereinsheim“.

Mit Prinzessin, Garde und Gefolge kreuzten die Karnevalisten gestern zur Machtübernahme vor dem Rathaus auf. „Da steht ihr nun ihr Kälbelein, wollt in mein Edinger Rathaus hinein“, hatte Bürgermeister Simon Michler erst einmal abwartend gereimt. Aber er und seine Getreuen standen auf verlorenem Posten, der närrische Stoßtrupp war in der Überzahl. So zogen Freund und Feind diplomatisch vereint ins Rathaus-Foyer ein, wo man mit Sekt und Saft auf die neue Kampagne anstieß.

