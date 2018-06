Ziel: Gerechtere Verteilung zwischen den Ortsteilen

Anzeige

Nächste Woche sollen die Gemeinderäte von Edingen-Neckarhausen den Rahmen für die Ortsentwicklung der nächsten Jahre abstecken: Indem sie sich darauf einigen, wo mögliche Areale für den Wohnungsbau im Flächennutzungsplan ausgewiesen werden sollen. Die Verwaltung hat ihren Vorschlag dazu überarbeitet. Bei der Vorberatung im Mai hatten die Räte an einigen Stellen Kritik angebracht. Ebenfalls zuletzt viel diskutiert: die Bebauung in der Fichtenstraße in Neckarhausen und auf den Tennisplätzen in Edingen. Auch sie stehen am Mittwoch, 20. Juni, auf der Agenda.

Flächennutzungsplan: Kritik war in der Mai-Sitzung unter anderem daran aufgekommen, dass der Verwaltungsvorschlag deutlich mehr potenzielle Bauflächen für Neckarhausen als für Edingen vorsieht. Das Rathaus hat das Papier daher nochmals überarbeitet. Unter anderem habe man dabei auch berücksichtigt, dass keine Baugebiete mit mehr als fünf Hektar entwickelt werden sollen und eine „ausgewogenere Verteilung“ der Entwicklungsflächen zwischen den Ortsteilen gewährleistet werde, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Weitere Themen der Sitzung am 20. Juni Hilfeleistungszentrum: Ein Erschließungsträger soll mit der Bauleitplanung, der Umlegung und Erschließung des Areals beauftragt werden. Bauantrag für die Erweiterung der Katholischen Kindertagesstätte St. Martin mit einem zweigeschossigen Anbau für eine weitere Gruppe. Die Verwaltung empfiehlt Zustimmung. Nutzungsänderung von Räumen in der Adalbert-Stifter-Straße in Edingen zwecks Einrichtung einer Kochschule. Verwaltungsvorschlag: Ablehnung. Änderung der Geschäftsordnung für den Gemeinderat: Anpassung an geänderte Bestimmungen der Gemeindeordnung und an die Einführung eines elektronischen Ratsinformationssystems. Ebenso sollen die Grundsätze für die Fragestunde an die Praxis angepasst werden (zwei Wortmeldungen je Bürger zur Tagesordnung, am Anfang der Sitzung). Flüchtlingsunterkunft: Neukalkulation der Benutzungsgebühren.

Die Verwaltung schlägt nun etwa im Kappeseck (Neckarhausen) je Zeitstufe 4,5 Hektar Entwicklungsfläche vor – im bisherigen Vorschlag waren es je sechs. Der Lämmerhorst in Neu-Edingen schrumpft von 6,7 auf fünf Hektar. Beides sei auch im Sinne des Nachbarschaftsverbands, der auf die Berücksichtigung der Feldhamsterschutzgebiete drängt. Etwas vergrößert hat das Rathaus im neuen Vorschlag die Entwicklungsfläche an der Grenzhöfer Straße in Edingen: von 2,2 auf 3,5 Hektar. Auch das Areal an der Friedrichsfelder Straße wurde nun doch wieder aufgenommen – hier schlägt die Verwaltung 1,5 Hektar je Zeitstufe vor. Zwar erscheine die Erschließung dort aufgrund der Topografie derzeit unwirtschaftlich, die langfristige Möglichkeit wolle man aber dennoch erhalten.