Zigarettenautomat vor Lokal gestohlen

Anzeige

Unbekannte haben in Edingen einen kompletten Zigarettenautomaten gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, stellte ein Gaststättenbetreiber am Dienstagvormittag fest, dass das Gerät aus dem Eingangsbereich seines Lokals in der Hauptstraße entwendet worden war. Ein Betreten dieses Bereichs nach Angaben der Polizei ist für Jedermann jederzeit möglich. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Der Diebstahl muss sich in der Zeit zwischen Montagabend, 20 Uhr, und Dienstag, 11 Uhr ereignet haben. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, das Revier Ladenburg unter Telefon 06203/9 30 50, zu informieren. red