Zirkus Paletti gastiert in der Projektwoche

„Zirkus in der Schule, das wird eine grandiose Sache“, ist die Rektorin der Pestalozzi-Grundschule Edingen, Renate Wacker, überzeugt. Im kommenden Jahr soll nämlich der Kinder- und Jugendzirkus „Paletti“ im Rahmen einer Projektwoche in der Schule gastieren. Zu verdanken ist diese zirzensische Mitmach-Aktion dem Schulförderverein, der die Kosten übernimmt. Bei der Jahreshauptversammlung der Schul-Förderer im Musiksaal wurde deren beachtliches Engagement zugunsten von Schule und Schülern deutlich. Neben dem Rück- und Ausblick standen auch Neuwahlen auf der Agenda.

Zu Beginn erinnerte die erste Vorsitzende des Schulfördervereins, Nanette Besson, an verschiedene Aktivitäten, an denen sich der Förderverein finanziell oder personell beteiligt hatte. Dazu zählten die Bezuschussung zum Schulobst sowie der Umzug des Schulteichs zum Wohle der Fische. Am alten Teich-Platz soll ein Outdoor-Klassenzimmer entstehen. Ferner wurden die Kosten eines Theaterbesuchs für die gesamte Schule übernommen und der Einsatz einer Sozialarbeiterin mitfinanziert.

Der Vorstand 1. Vorsitzende: Nanette Besson. 2. Vorsitzende: Ulrike Schmidt. Schatzmeisterin: Sandra Edelmann. Beisitzer: Wolfgang Freytag, Heike Dommermuth. Kassenprüfer: Janine Tödling, Heike Dommermuth. fer

Eine Schul-Sozialarbeiterin werde nun auch seitens der Kommune auf dem Weg gebracht, um bei Problemen des Alltags zu helfen, ließ Besson wissen. Als eine große Veranstaltung mit finanziellem Erfolg bezeichnete Besson den Schulkinder-Flohmarkt. Der erfolgreiche Second-Hand-Renner rund ums Schulkind wird seit Jahren von Ulrike Schmidt maßgeblich organisiert. Als einen Erfolg wertete man im Nachhinein auch die Verlagerung des Martinumzugs ins Umfeld der Schule. Seither bewirtet der Förderverein die Martinsmarschierer mit Heißgetränken.