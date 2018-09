Zukunftswerkstatt 2030 sucht weitere Mitgestalter

„Edingen-Neckarhausen 2030: Gestalten Sie die Gemeinde in Ihrer Zukunftswerkstatt mit!“ So appelliert Bürgermeister Simon Michler an die Bürger der Gemeinde. Interessierte können sich jetzt noch zur Mitarbeit in den Arbeitsgruppen anmelden und so die Entwicklung der Gemeinde mitgestalten.

Am 18. Januar war mit der Auftaktveranstaltung die Zukunftswerkstatt „Edingen-Neckarhausen 2030“ in

...