Zum Abschluss gibt es Feuerzauber

„Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir.“ Auch in Neckarhausen hatten sich die Martinsmarschierer im Gedenken an den Heiligen auf den Weg gemacht. Begleitet von der Musikvereinigung Neckarhausen ging es durch die Straßen. Dem Zug voran ritt „Martina“ Anja Sudra. Ihr Wallach „Judgement Day“ störten weder die flackernden Laternenlichter noch das funkensprühende Martinsfeuer im Schlosshof. Das Pferd der Ilvesheimerin ließ sich durch nichts und niemandem aus der Ruhe bringen.

Den Feuerzauber im Schlosshof hatte der Bauhof-Bedienstete Lothar Zieher entfacht. „Es war mir ein Anliegen, dass auch der Neckarhäuser Martinsumzug durch dieses stimmungsvolle Element ergänzt wird“, ließ Bürgermeister Simon Michler wissen. Er freute sich, dass so viele der Einladung zur Teilnahme am Licher-Corso gefolgt sind. Der Heilige Martin, als Beispiel der Nächstenliebe, habe nichts von seiner Aktualität verloren, betonte Michler. Abschließend dankte das Ortsoberhaupt allen Mitwirkenden und Teilnehmern am Umzug. Feuerwehr und Polizei für die Zugsicherung, den Schülern der Graf-von Oberndorff-Schule für ihren Gesangsbeitrag sowie der Musikvereinigung (MVN) für die Organisation des Lichter-Corsos und dessen musikalischer Gestaltung.

MVN-Vorsitzender Werner Simon hatte zuvor ebenfalls die Martinsmarschierer im Schlosshof begrüßt. Musikvereinigung und Bläserklasse sorgten mit einem letzten „Rabimmel, Rabammel, Rabumm“ für den musikalischen Ausklang. Zuvor waren die von der Gemeinde gesponserten „Martinsmännchen“ als leckere Wegzehrung an die kleinen Laternenträger verteilt worden. Und damit es allen warm uns Herz wurde, bewirtete der Förderverein der Graf-von-Oberndorff-Schule mit Heißgetränken. fer

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.11.2019