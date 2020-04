Zum Dank gibt es eine Schachtel Merci

Der DRK-Ortsverein Edingen hält trotz Corona an seinem Termin zur Blutspende am Montag, 6. April, fest. Sie findet in der Zeit von 15.30 bis 19.30 Uhr in der Pestalozzi-Turnhalle in Edingen statt. Allerdings gelten geänderte Regeln, wie der Blutspendedienst auf Anfrage mitteilt. So können Spender nur nach vorheriger Online-Meldung teilnehmen.

Anders als sonst gibt es bereits am Eingang eine Kontrolle. Hier wird unter anderem Fieber gemessen. Wer Fieber hat oder Erkältungssymptome aufweist, kann kein Blut spenden. Gleiches gilt für alle, die in den vergangenen vier Wochen in einem der Risikoländer wie Frankreich, Spanien, Italien oder Österreich waren. Prinzipiell gilt, wie auch während Grippezeiten: „Sie können spenden, wenn Sie sich gesund und fit fühlen.“ Wer den Verdacht hat, mit dem Coronavirus infiziert zu sein, der sollte einen Hausarzt konsultieren, empfiehlt das DRK. Ein Test auf das Virus erfolgt bei der Aktion nicht.

Wie überall müssen auch bei der Blutspende Sicherheitsabstände eingehalten werden. Dank der Voranmeldung gibt es allerdings einen exakten Zeitplan. So können insgesamt bis zu 112 Blutspenden abgewickelt werden, wie eine Mitarbeiterin erläutert. Auch bei der Verpflegung muss das DRK wegen Corona abspecken: „Es gibt keinen Imbiss, sondern nur eine Schachtel Merci und ein Getränk.“

Stammspender schreibt das Rote Kreuz im Vorfeld der Aktion gezielt an. Melden können sich aber auch neue. Ob es freie Plätze gibt, erfahren sie direkt bei der Online-Anmeldung. „Auch in Zeiten der Grippewelle und des Coronavirus sind wir auf Sie als Blutspender angewiesen, damit die Patienten weiterhin sicher mit Blutpräparaten in Therapie und Notfallversorgung behandelt werden können“, heißt es in einem Aufruf.

Für die örtliche Bereitschaft bringt die Corona-Krise übrigens eine geringere Belastung mit. Während normalerweise 12 bis 15 Freiwillige bei einem Blutspendetermin im Einsatz sind, muss der Ortsverein diesmal nur fünf Helfer zur Unterstützung stellen, wie Vorsitzender Jochen Ridinger auf Nachfrage erklärt.

Info: www.blutspende.de/informationen-zum-coronavirus/

