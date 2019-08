Zur Musik brummt das Kühlaggregat

„Es war unsere Feuertaufe“, sagen die zwei glücklichen Künstler am Ende ihres Auftrittes, die zufrieden auf ihr vollbrachtes Werk blicken: Martin Willig und Bernd Grassmann sind zum ersten Mal zusammen aufgetreten, und das einfach nur so. „Wir hatten keine Generalprobe“, wie Willig von den Vorbereitungen berichtet: „Wenn die Chemie stimmt, bekommst du das ohne hin“, wie Grassmann noch ergänzt.

„Willig trifft Grassmann“ lautet deren neues Programm, und die beiden haben sich am Donnerstagabend im Markthaus in Neckarhausen getroffen, zwischen Tiefkühlkost und Spirituosenregal. Willig brachte seine Gedichtbände mit, Grassmann seine Gitarre.

Balladen im Kurpfälzer Dialekt

Und Roger Zimmermann brachte noch ein paar Stühle mit – Dutzende bunte Stühle, als hätte er sie auf dem Sperrmüll zusammen gesucht. Der Marktleiter verkauft in seinem Markthaus nicht nur Lebensmittel, sondern auch kulturelle Ware. Er berichtet gerne von den Stars, die schon in seinem Lebensmittelladen gerockt oder wissenschaftliche Vorträge gehalten haben: „Der Intendant des Nationaltheater Mannheim war auch schon da.“

Doch nun steht das erste Konzert an, Willig trifft Grassmann, quasi ein anderes Vorprogramm zum Metallica-Auftritt auf dem Maimarktgelände. „Und das komplett CO2-neutral“, wie Grassmann scherzt: „Ich trete nur mit meiner Akustik-Gitarre auf, unplugged, ohne Stromverbrauch.“ Seine Balladen, sein gefühlvoller Rock, diese wunderbare Stimme, mal Englisch, mal im Kurpfälzer Dialekt, sie begeistert, und sie reißt mit: Das Publikum geht mit, singt und summt mit im Chor, zusammen mit den Kühlaggregaten im Supermarkt.

Und zwischendrin ein paar Gedichte und Geschichten von Willig, der in seiner Sprache, Aufmerksam- und Achtsamkeit sowie seiner pointierten Witzigkeit irgendwie an Robert Gernhardt erinnert.

Sorgsam wählt Willig seine Werke aus, wie das vom Engel, der die bösen nächtlichen Gedanken mitnimmt: So jemanden kann in den unsicheren Zeiten des Markthauses jeder gebrauchen. Und so, wie das Publikum bei Grassmann mitsingt, so dichtet es bei Willig mit, ein Publikum nah am literarischem Genie. Oder vielleicht kennen die Zuhörer die Gedichte auch nur auswendig. Willigs Fanclub jedenfalls war zahlreich vertreten, viele kamen im Dress des SV Waldhof 07.

Gelungenes Experiment

Der Leiter des Fanprojektes Waldhof Mannheim dankte seinem Publikum mit roten Rosen, während Grassmann die tränenreiche Ballade „it is time to say goodbye“ anstimmte. Doch so schnell ließ das Publikum die beiden Stars nicht ziehen und verlangte noch ein paar Dialekt-Zugaben, gesungen wie gesprochen.

Die roten Rosen schwingend verabschiedete das Publikum die beiden, die von dem Erfolg ihres ersten gemeinsamen Auftrittes noch völlig begeistert, schon gleich ankündigten: „Das Experiment ist geglückt, wir machen weiter.“

