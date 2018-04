Zusammenarbeit mit NABU soll intensiviert werden

Anzeige

Tafel für Neckarlehrpfad gekauft

Über die positive Kassenlage informierte im Anschluss Ursula Gerke-Schmitt. Seitens der Kassenprüfer bescheinigte Jutta Rinklin eine einwandfreie Kassenführung. Geld gab der BUND-Ortsverband im vergangenen Jahr für eine Bildtafel, im Rahmen des von Herbert Henn initiierten „Neckarlehrpfads“ aus. Sie zeigt den Eisgang von 1784 und seine katastrophalen Folgen für Neckarhausen.

Etwas zu sehen gab es aber auch bei der Jahreshauptversammlung. Schon traditionell verknüpft der BUND-Chef die Versammlung mit einem Lichtbildervortrag. Die Aufnahmen zeigten unter anderem die innerörtliche Entwicklung Edingen-Neckarhausens anhand von Luftaufnahmen sowie konkreter Beispiele vor Ort. Aber auch die Fahrrad-Mobilität, eines von Kraus-Vierlings Lieblingsthemen, kam in seiner Bilderschau nicht zu kurz. Er zeigte Bilder von „fahrradfreundlichen Städten“ die den Umstieg vom Auto aufs Rad erleichtern.

Freie Fahrt für Radfahrer

„Mein Traum ist eine „Fahrrad-Gemeinde“ Edingen-Neckarhausen“, gestand Kraus-Vierling. Damit der Traum nicht zum Alptraum wird, regte der BUND vor kurzem an, die „Kölner Teller“ auf den Zufahrtswegen zum Edinger Edeka-Markt zwar in der Mitte als Geschwindigkeitshemmer zu belassen, aber Radlern, Rollstuhlfahrern und Rollator-Nutzern nicht nur auf einer, sondern auf beiden Seiten freie Fahrt zu gewähren. „Das Unglück in Heidelberg hat uns zu diesem Vorstoß bewogen, der von der Gemeinde dankenswerterweise rasch umgesetzt wurde“, bemerkte Kraus-Vierling dazu.

Einen Problemfall ganz anderer Art brachte noch Gemeinderat und NABU-Vorstandsmitglied Thomas Hoffmann zur Sprache. „Der Krottenneckar verlandet mit der Zeit, entsprechende Pflegemaßnahmen sind dringend erforderlich. Am Mittwoch, 11. April, um 17.30 Uhr, ist Jost Armbruster vom Regierungspräsidium Karlsruhe vor Ort um sich ein Bild von der Sachlage zu machen“, informierte Hoffmann. Bei der Pflanzenbörse am 5. Mai im Neckarhäuser Schlosshof sind BUND und NABU ebenfalls an einem gemeinsamen Info-Stand vertreten.

