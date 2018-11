Zuschauer dürfen sich auf „spuktakuläres“ Stück freuen

„Burggeflüster“ lautet dieses Mal der Titel des Stücks das die Theater-Gruppe des Gesangvereins 1859/1897 Neckarhausen einstudiert hat. Wie gewohnt darf gelacht werden. Die Pointen reiche Komödie in drei Akten von Uschi Schilling löst ungeahnten Trubel aus und ruft sogar Gespenster auf den Plan. Vorrangig geht es nämlich um Geld und Geister. Beides soll einen verarmten Burgenbesitzer retten. Das Publikum darf sich auf eine buchstäblich „spuktakuläre“ Vorstellung freuen

Die Premiere des Stücks erfolgt im Rahmen der ersten gemeinsamen Familienfeier des fusionierten Vereins aus MGV und Germania am Samstag, 1. Dezember, in der Eduard-Schläfer-Halle. Am Sonntag, 2. Dezember, sind alle Theaterfreunde an gleicher Stelle zu einem kurzweiligen Nachmittag eingeladen.

Seit September studiert das Ensemble das amüsante Verwirrspiel ein. Gibt es Kriterien nach denen die Stücke ausgewählt werden? „Die Geschichte muss lustig sein, damit das Publikum was zu lachen hat und die Charaktere müssen passen“, listet Rene Zieher auf. Er begeistert sich seit über 30 Jahren für das Laientheater. Ziehers Großvater und Vater standen schon auf der Theaterbühne und damit auf den Brettern, die in Neckarhausen die Welt bedeuten. „Wir leisten auch einen kulturellen Beitrag zum Gemeindeleben“, ist Rene Zieher überzeugt. Er mimt dieses Mal den Burgherrn Graf Arnfried von Rabenstein, der gewissermaßen auf einer Schrottburg sitzt.

Aufwendige Probenarbeiten

Vor diesem Hintergrund kommt es zu allerlei Irrungen und Wirrungen und buchstäblich „gespenstischen Szenen.“ Auch langjährige Theatererfahrung erspart übrigens nicht die aufwendigen Probenarbeiten. Seit über zehn Jahren plane man deshalb ein „Intensiv-Proben-Wochenende“ im Trainingslager in Kleinaspach ein, plaudert Josef Stein, der seit 44 Jahren auf der Bühne steht, ein wenig aus dem Nähkästchen.

„Der Seppel ist nicht nur ein toller Schauspieler, sondern auch unser Bastler und Kulissengestalter“, verrät Roland Kettner der ebenfalls zu den Theater-Veteranen zählt. Steins Ehefrau Renate ist fast ebenso lange wie ihr Mann dabei, sie spielte dieses Mal die resolute Köchin Rosa, die ein Mundwerk wie ein Schlachtschwert hat. „Ich wurde noch vor unserer Hochzeit für das Theater angeworben“, erzählt die gebürtige Ilvesheimerin schmunzelnd.

Auch die Tochter der beiden Bühnen-„Dinos“, Christine Nothhof, hat Theaterblut geleckt und zählt seit elf Jahren zur Truppe. Seit 16 Jahren ist Kathrin Brohm dabei, die dieses Mal als Gräfin Constanzia von Miesbach ebenfalls adlig unterwegs ist. Seit erst drei Jahren gehört Mark Bräunling dem Ensemble an und ist damit der Newcomer der Truppe.

Stattliche 26 Jahre ist hingegen Rudi Klemm mit von der Partie, der im „Burggeflüster“ als Professor Maximilian von Pfuffendorf hinter dem Spuk her ist. Zu den „Langgedienten“ zählt ebenso Anja Speicher. Sie hält als Lady von Wiesenhaupt ihren Kopf hoch, Adel verpflichtet schließlich.

Kurz zur Geschichte: Eine Bank will die heruntergekommene Burg des Grafen von Rabenstein konfiszieren. Da kommt Rabensteins Schwester Viktoria auf eine Idee. Sie hatte gelesen, dass ein schottischer Lord in Burgen investiert, in denen Geister ihr Unwesen treiben. Soweit so gut.

Simone Mülbert souffliert

Das Problem ist nur: Bisher spukt in Rabensteins Burg noch kein Gespenst. Aber was nicht ist, kann ja noch werden… Während die Regie eine Gemeinschaftsleistung ist, hilft Simone Mülbert als Souffleuse über kleine Hänger hinweg.

