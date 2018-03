Zwei Autos gestreift und geflüchtet

Anzeige

Eine Peugeot-Fahrerin hat am vergangenen Montagmorgen gegen 7.20 Uhr in der Hauptstraße, in Höhe eines Supermarktes, zwei Autos gestreift und sich danach von der Unfallstelle entfernt. Laut Polizeibericht von gestern hatte jedoch eine Zeugin den Unfall beobachtet, teilte der Polizei das Kennzeichen der flüchtigen Autofahrerin mit, so dass diese schnell ermittelt werden konnte. Ob und inwieweit die zwei betroffenen Autos beschädigt wurden, steht bislang noch nicht fest.

Die Polizei sucht daher weitere Zeugen und insbesondere die beiden Autohalter, deren Fahrzeuge eventuell beschädigt wurden. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter Telefon 06203/9305-0 zu melden. red/pol