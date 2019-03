Zwei Einbrüche in einer Nacht

Zwei Einbrüche in Edingen und Neu-Edingen hat die Polizei am Wochenende gemeldet. Wie ein Sprecher berichtete, stemmten unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag an einer Gaststätte in der Edinger Hauptstraße ein Loch in die Wand, um ins Gebäude zu gelangen. Im Innern durchwühlten sie Schränke und stahlen zwei Laptops und etwas Bargeld. Von der Gaststätte aus brachen sie in das Geschäftszimmer eines Sportvereins ein und durchsuchten es ebenfalls. Ob etwas gestohlen wurde, stand am Wochenende noch nicht fest. In derselben Nacht ereignete sich ein Einbruch in einen als Büro genutzten Baucontainer in Neu-Edingen. Gestohlen wurden daraus eine Klimaanlage, ein Kaffeeautomat und ein PC im Wert von mehr als 1000 Euro. Die Polizei untersucht, ob in beiden Fällen dieselben Täter am Werk waren. Hinweise nimmt der Posten Edingen-Neckarhausen unter Telefon 06203/89 20 29 entgegen. agö

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.03.2019