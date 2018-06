Zwei kleinere Gebäude statt eines großen

Anzeige

Die jetzt beschlossene Variante ermöglicht auf dem knapp 1200 Quadratmeter großen Grundstück fünf Wohnungen, drei im Mehrfamilienhaus (gesamt: 310 Quadratmeter), zwei in den beiden Doppelhaushälften (je 134 Quadratmeter). Maximal zwei Vollgeschosse bei einer Gebäudehöhe von etwa zehn Metern sollen erlaubt sein. Wie Planer Fischer erläuterte, entspreche das der Größenordnung der Nachbargebäude. Garagen und Stellplätze würden oberirdisch angelegt. Etwas Gestaltungsspielraum bleibe den künftigen Bauherrn aber dennoch, versicherte Fischer.

„Fügt sich am besten ein“

„Die Variante fügt sich am besten in die Umgebung ein“, urteilte CDU-Rat Florian König. „Passt sich in alle Richtungen optimal an und deckt eine Bedarfsvielfalt ab“, fand auch Stephan Kraus-Vierling von der UBL-FDP/FWV. Die SPD-Fraktion, die sich Irene Daners zufolge auch eine Bebauung mit fünf Reihenhäusern hätte vorstellen können, schloss sich der Mehrheitsmeinung ebenfalls an. agö

