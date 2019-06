Zwei parallele Linien – eine zu viel

Den öffentlichen Personennahverkehr fördern – dieses Ziel ist heute Allgemeingut. Verkehrspolitisch geboten und ökologisch. In den 1960er Jahren sieht man das noch anders. Es gilt das Ideal der autogerechten Stadt. Betriebswirtschaftlich unrentable Nahverkehrs-Strecken werden stillgelegt. So vor 50 Jahren in unserer Region: Zum 1. Juni 1969 gibt die Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft (OEG) ihre Bahnlinie Seckenheim-Neckarhausen-Edingen auf.

Die Geschichte dieser Linie – sie ist die des öffentlichen Nahverkehrs in unserer Region. Diese beginnt 1887 mit der dampfbetriebenen Linie zwischen Mannheim und Weinheim, die drei Jahre später nach Heidelberg verlängert wird. Doch frühzeitig und vorausschauend zugleich denken die Verantwortlichen an die Gemeinden südlich des Neckars.

Bau der ersten Trasse 1891

1891 entsteht parallel zum Flussverlauf eine südliche Trasse zwischen Heidelberg und Mannheim. Die Fahrgeschwindigkeit liegt noch bei beschaulichen 30 Kilometern pro Stunde. Fotos vom Beginn des 20. Jahrhunderts zeigen, wie der „Feurige Elias“ am OEG-Haltepunkt „Fähre“ auf dem Neckardamm von Neckarhausen Station macht. „Feurig“ heißt er deshalb, weil er noch unter Dampf steht; erst ab 1928 ist die Strecke komplett elektrifiziert.

Gleichwohl kommt dieser Anbindung für Neckarhausen eine zentrale Bedeutung zu, wie in der Ortschronik von Paul Fütterer zu lesen ist: „Sie hat das wirtschaftliche Wachstum der Gemeinde entscheidend beeinflusst“, schreibt er, „und ihre Einwohner in das wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Kräftefeld des großstädtischen Raumes Mannheim einbezogen.“

Doch es gibt ein Problem: Friedrichsfeld mit seinem Industriegebiet wird von der Linie nicht erreicht. Für die Stadt Mannheim, die den Ort zum 1. Oktober 1930 einzugliedern plant, ist dies jedoch unverzichtbar. 1929 wird daher die gleich zu Beginn voll elektrifizierte und zweigleisige Strecke Wieblingen-Edingen-Seckenheim in Betrieb genommen, die den Norden Friedrichsfelds passiert. Gleichzeitig wird der „Bahnhof Edingen (Baden)“, als der er damals firmiert, an seinen heutigen Standort verlegt und eine Wagenhalle errichtet. Neckarhausen jedoch liegt, wie Ortschronist Fütterer beklagt, nun nicht mehr an der Haupt-, sondern nur an einer Nebenstrecke.

Doch gar nicht an das OEG-Netz angebunden ist die wichtige Stadt Ladenburg. Sie verfügt zwar über einen Bahnhof der Staatsbahn, gleichwohl fahren viele Ladenburger lieber mit der OEG – ab Bahnhof Neckarhausen jenseits des Flusses.

Von Anfang an hat daher die Betreibergesellschaft, die ab 1911 als Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft (OEG) firmiert, auch eine an Ladenburg vorbei führende mittlere Trasse zwischen Feudenheim und Schriesheim im Auge. Doch die Planungen kommen nicht voran, mehrere Varianten scheitern, nicht zuletzt an der Gemeinde Ilvesheim, über deren Gemarkung diese Trasse ja verlaufen muss. 1936 legt die OEG das Projekt vorerst zu den Akten. Dort liegt es noch heute.

Netz wird ausgedünnt

Doch es kommt noch schlimmer: Statt neue Linien zu errichten, werden alte aufgegeben. Das betrifft den Süden des Netzes, auf dem zwischen Edingen und Seckenheim seit den 1930er Jahren zwei Linien parallel verlaufen. Doch die 1929 erbaute zweigleisige im Süden ist sechs Kilometer kürzer und für die Passagiere daher schneller als die eingleisige nördlichere. Diese wird zunehmend weniger frequentiert; betriebswirtschaftlich lohnt sie sich nicht mehr.

Die Aufsichtsgremien der OEG beschließen, sie aufzugeben: Zum 31. Mai 1969 wird die ältere der beiden Strecken zwischen Edingen und Seckenheim stillgelegt. Ab 1. Juni 1969 übernimmt stattdessen eine Buslinie die Anbindung, um den verbleibenden innerörtlichen Bedarf abzudecken. Kaum zu glauben, dass ein Gutachten 1973 sogar die Aufgabe der OEG-Strecke zwischen Weinheim und Dossenheim empfiehlt.

In den 1980er Jahren erlebt der ÖPNV eine Renaissance – zu spät für die alte Trasse zwischen Edingen und Seckenheim. Von ihr zeugen heute in Neckarhausen noch einige Kilometersteine am Neckardamm.

Info: Bilderstrecke unter; www.morgenweb.de

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.06.2019