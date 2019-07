Zwei Radfahrer schwer verletzt

Bei einem Zusammenprall zweier Radfahrer in der Edinger Luisenstraße sind ein 16-Jähriger und ein 72-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, ereignete sich der Unfall am Samstag gegen 0.10 Uhr.

Nach den bisherigen Unfallermittlungen war der 16-Jährige mit seinem Mountainbike ohne Beleuchtung von der Konkordiastraße nach links in die Luisenstraße eingebogen und hatte dabei die Kurve geschnitten. Dabei prallte er gegen den entgegenkommenden 72-jährigen Radler, so dass beide zu Boden stürzten. Anwohner, die den Zusammenprall hörten, kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die Verletzten.

Nach der ärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurden die beiden Verletzten in verschiedene Kliniken nach Heidelberg eingeliefert. red/pol

