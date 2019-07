London (dpa) - Novak Djokovic hat zum fünften Mal das Tennis-Turnier in Wimbledon gewonnen. Der 32 Jahre alte Serbe setzte sich am Sonntag im längsten Endspiel der Wimbledon-Geschichte in knapp fünf Stunden gegen den Schweizer Roger Federer durch, den entscheidenden fünften Satz gewann Djokovic im Tiebreak mit 13:12.