Heidelberg: Fünf Schwerverletzte bei Taxiunfall

Heidelberg.Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen in Heidelberg-Bergheim sind fünf Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 64-jähriger Taxifahrer auf der Mittermaierstraße und kreuzte bei grüner Ampel die Bergstraße. Ein 19-jähriger Autofahrer fuhr auf der Bergheimer Straße stadtauswärts und missachtete seinerseits die rote Ampel an der Kreuzung. Er kollidierte seitlich mit dem Taxi, das sich durch die Heftigkeit des Zusammenstoßes überschlug und auf der Seite liegen blieb. Der Taxifahrer, der Unfallverursacher, sowie drei Insassen (17, 18 und 20 Jahre alt) im Fahrzeug des Unfallverursachers wurden schwer verletzt und mit diversen Körperprellungen in umliegende Krankenhäuser gebracht, es besteht jedoch keine Lebensgefahr. Bei dem 19-Jährigen konnte ein Atemalkoholgehalt von 1,42 Promille festgestellt werden, daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Es entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro. Einsatzkräfte sprachen von viel Glück, dass in dem Taxi keine Fahrgäste saßen. Der Unfall hätte sonst noch viel schlimmer ausgehen können.