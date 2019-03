Allersberg/Wien (dpa) - Ein mutmaßlicher Sympathisant der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) ist wegen Anschlägen in Deutschland in Wien festgenommen worden. Der 42-jährige Iraker soll vor rund fünf Monaten ein Stahlseil über die Gleise auf der ICE-Strecke zwischen Nürnberg und München gespannt haben, wie die Generalstaatsanwaltschaften München und das bayerische Landeskriminalamt am Mittwoch mitteilten.