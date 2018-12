Auch im Alltag funktioniert es wieder

Frankfurt.Die herausragenden Europapokal-Festtage heben die Stimmung in Frankfurt auf neue Rekordwerte – aber im Alltag Bundesliga drohte die Eintracht nach zwei knappen Niederlagen in Folge den Kontakt nach ganz oben abreißen zu lassen. Die nötige Reaktion folgte gestern Abend am winterlichen dritten Advent: Durch den 2:1 (1:0)-Erfolg gegen Bayer 04 Leverkusen setzten sich die Hessen mit nun 26 Punkten auf einem starken fünften Platz fest. Danny da Costa (28.) und Filip Kostic (57.) trafen für die Eintracht, Karim Bellarabi (65.) sorgte für den Anschlusstreffer.

„Es war ein am Ende verdienter Sieg in einem heiß umkämpften Spiel gegen eine tolle Mannschaft von Bayer Leverkusen. Wir haben unheimlich viel Mentalität gezeigt. Wir hatten viele Chancen auf das dritte Tor, aber das Spiel war immer Spitz auf Knopf“, sagte Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic.

Trainer Adi Hütter hatte sich nach dem leider von Fan-Randale überschatteten 2:1 bei Lazio Rom – dem dem sechsten Sieg im sechsten Europa-League-Spiel – auf eine etwas zurückhaltendere Grundformation verlegt.

„Ich habe mich entschieden, nicht alle drei Stürmer zu bringen, weil Leverkusen sehr schnell umschaltet“, erklärte der Österreicher den Umstand, dass Torjäger Luka Jovic zunächst nur auf der Bank saß. Mijat Gacinovic begann als Zehner. Dauerbrenner Makoto Hasebe wurde vor Anpfiff nicht nur für seine Auszeichnung als Asiens internationaler Fußballer des Jahres gefeiert, sondern auch für seine Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr.

Zur Pause führte die Eintracht mit 1:0 – und benötigte dafür jedoch das maximale Spielglück. Denn in einer temporeichen und intensiven Begegnung hatte Bayer nach einer Viertelstunde das Kommando übernommen – zweimal musste SGE-Schlussmann Kevin Trapp gegen Nationalspieler Julian Brandt Glanzparaden hervorholen (15., 18.). Und als es dann hinter dem Frankfurter Schlussmann eingeschlagen hatte, half der Videobeweis: Schiedsrichter Felix Brych gab das Leverkusener 1:0 durch Karim Bellarabi nachträglich und zurecht nicht, weil bei dessen 20-Meter-Schuss nach einem abgeblockten Eckball Aleksandar Dragovic in Abseitsposition Trapps Sichtfeld behinderte (19.).

Bobic verteilt Sonderlob

Stattdessen fiel das Tor auf der anderen Seite ein. Nach einer flotten Kombination fand der starke Kostic in der Mitte Danny da Costa, der den ehemaligen Frankfurter Torwart Lukas Hradecky problemlos aus kurzer Distanz überwand (28.). Das 1:0 wackelte aber in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit noch einmal erheblich, als Kai Havertz’ Lupfer nur Zentimeter am Tor vorbei ging. Der ganz große Leverkusener Schwung war aber nun verpufft. Die Eintracht schaffte es, das Geschehen ein wenig zu beruhigen – und vor allem in Person von Gacinovic und Ante Rebic immer gefährlich zu bleiben. Es war allerdings der beste Mann auf dem Platz, dem es vorbehalten war, für den zweiten Treffer zu sorgen: Kostic vollstreckte nach einem Angriff aus dem Lehrbuch auf Vorlage von Sebastien Haller zum 2:0 (57.). „Er war heute überragend. Das war ganz großer Sport“, lobte Bobic den Serben.

Bellarabis schnelles Anschlusstor (65.) aus dem Nichts brachte Leverkusen zwar offiziell wieder zurück in die Partie, aber danach hätten die Hessen bei zwei Großchancen von Rebic (70., 80.) das Ergebnis noch klarer gestalten können. In der Nachspielzeit musste stattdessen Trapp noch einmal gegen den einschussbereiten Kevin Volland retten.

Bevor es in eine weitere englische Woche mit dem Rhein-Main–Duell in Mainz am Mittwoch und dem Klassiker am Samstagabend gegen den FC Bayern geht, blicken die Frankfurter heute gebannt nach Lyon, wo die erste K. o-Runde der Europa League ausgelost wird. Attraktive Lose wie Celtic Glasgow warten auf die Eintracht-Fans, die schon jetzt alle potenziell verfügbaren Karten bis zu einem möglichen Finale im Rahmen von „Blind-Date“-Tickets aufgekauft haben.

