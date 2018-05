Anzeige

Abflug am Donnerstag

Die Frankfurter bereiten sich in dieser Woche unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf den Berlin-Auftritt vor und fliegen am Donnerstag in die Bundeshauptstadt. Nur im Falle eines Sieges ist für Sonntag ein Empfang im Frankfurter Rathaus auf dem Römerberg geplant.

Der Innenverteidiger, dessen Vertrag Ende der kommenden Saison ausläuft, rät den jüngeren Spielern im Team: „Sie sollen alles genießen und aufsaugen. Und zwar von Donnerstag bis Sonntag. Wir reisen schon einen Tag früher an, trainieren noch mal im Olympiastadion und spielen in neuen Trikots. Das sind alles ganz spezielle Umstände, die diese Tage besonders machen“, sagt der gebürtige Hanauer. „Wir freuen uns richtig drauf, und diese Freude wollen wir dann auch auf den Platz bringen“, verspricht Russ.

Er weiß, dass gegen den Rekord-Pokalsieger die Abwehr besonders gefordert sein wird: „Wir wollen auch Ballbesitz haben, aber an vorderster Stelle steht das gute Verteidigen. Dann müssen wir unsere Chancen, die wir mit Sicherheit bekommen, konsequent nutzen.“

Russ’ Strategie für den angestrebten Erfolg lautet: „Wir müssen in den Zweikämpfen aggressiv sein und den Bayern die Freude am Spiel nehmen. Also so auftreten, wie wir es in 80 Prozent unserer Spiele in dieser Saison getan haben. Ein bisschen eklig und unangenehm. In Sachen Bereitschaft und Motivation braucht keiner Nachhilfe, wir sind heiß auf die Partie. Am Samstag werden wir brennen.“

Für Marco Russ wird der Samstag in Berlin ein ganz spezieller Tag werden. „2017 habe ich nicht gespielt. Ich habe es dennoch enorm genossen, da sich der Kreis fast genau ein Jahr nach meiner Krebsdiagnose geschlossen hat. Jeder will spielen, das ist klar. Es wird Enttäuschungen geben. Es kann mich treffen, da bin ich mir bewusst. Ich bin auf jeden Fall fitter als im vergangenen Jahr zum gleichen Zeitpunkt, bin gut drauf und fühle mich gut“, fiebert er dem Duell entgegen. dpa/red

